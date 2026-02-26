Ya tenemos fecha de lanzamiento para NTE Neverness to Everness, el juego gacha descrito como «GTA anime»

Tras un par de betas que nos dejaron muy impresionados con sus escenarios urbanos, mecánicas de conducción y multitud de actividades que lo diferenciarán de otros juegos gacha, por fin conocemos cuál será la fecha de lanzamieiento de NTE Neverness to Everness para PS5, PC y dispositivos móviles. Este es el nuevo juego de Hotta Studio, el equipo chino que hace unos años nos sorprendió con Tower of Fantasy.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido de NTE Neverness to Everness. Seguir

No vamos a darle más vueltas. Saldrá en China el 23 de abril de este año y no tendremos que esperar mucho para poder jugarlo en el resto del mundo. Su fecha de lanzamiento global será el miércoles 29 de abril de 2026. Si están interesados, ya se pueden prerregistrar para las versiones de PS5, iOS y Android en su página web oficial.

También pueden ver un largo tráiler de jugabilidad a continuación para que se hagan una mejor idea de lo que nos espera.

La historia nos pone en control de un grupo de personajes con habilidades ‘Esper’ que se encargan de resolver misterios y eliminar los peligros que surgen en una ciudad llamada Hethereau, donde los habitantes conviven con anomalías.

Una vez llegue su fecha de lanzamiento, podremos descargar NTE Neverness to Everness completamente gratis para PS5, PC, dispositivos móviles y tendrá soporte ‘cross-platform’ que permitirá retomar nuestra partida en cualquiera de esas plataformas. Eso sí, recuerden que se trata de un juego gacha y por lo tanto tendrá microtransacciones de pago.