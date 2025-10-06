Fecha y detalles de Valle de la Memoria, la expansión gratis de Assassin’s Creed Mirage

Aunque la pasamos muy bien con la aventura de Basim en Baghdad, ya la habíamos dejado en el pasado hace un par de años y de repente tenemos una muy buena razón para volver a ella. Ubisoft reveló Valle de la Memoria, una expansión gratis para Assassin’s Creed Mirage que nos llevará a un nuevo mapa para vivir una nueva historia de la Hermandad de los Asesinos. Aunque estamos entusiasmados por probarla, no podemos ignorar que hay ciertas controversias detrás de su desarrollo.

Para la revelación de este nuevo contenido, Ubisoft realizó una presentación especial de más de 20 minutos que explica en detalle cuáles son las novedades y una entrevista con los desarrolladores en la que hablan sobre lo que podemos esperar del juego. Tiene subtítulos en español y pueden verla a continuación o en el canal oficial de Ubisoft en YouTube.

Assassin’s Creed Mirage: Valle de la Memoria nos llevará al Valle de Al-Ulal, una región de la que hoy es Arabia Saudita que en el siglo IX fue una parte importante de la Ruta del Incienso. Allí se asentaron varios imperios y Basim la visitará en busca de información sobre su ausente padre. Además del asentamiento, visitaremos los oasis circundantes y la necrópolis de Hegra. Aunque no dijeron nada al respecto en la presentación, esperamos que también haya algo de trama relacionada con los Isu.

Además del nuevo mapa y la nueva historia —que según los desarrolladores tomará alrededor de 6 horas— esta expansión gratis de Assassin’s Creed Mirage agregará mejoras al sistema de parkour, la posibilidad de repetir misiones, dos nuevos niveles de dificultad, nuevos filtros, armas, un nuevo traje y retos en los que debemos completar misiones con ciertas restricciones, como no usar la visión de águila.

Todo esto suena muy bien, pero hay cierta controversia porque parte del desarrollo de Valle de las Memoria fue patrocinado por el gobierno de Arabia Saudita. Este es un país que sigue restringiendo fuertemente las libertades de prensa, libertad de expresión y los derechos de las mujeres y personas LGBTI. Muchos creen que el empuje que está haciendo en el mundo de los videojuegos organizando eventos como la EWC, EVO e invirtiendo en estudios como EA y SNK es una forma de buscar limpiar su imagen a nivel internacional.

Sea como sea, la expansión gratis de Assassin’s Creed Mirage ‘Valle de la Memoria’ saldrá el 18 de noviembre de 2025 para PS5 y Xbox Series X|S. No dijeron si eventualmente llegará a las versiones para otras plataformas.

