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Fecha, hora y cómo ver en vivo la revelación de nominaciones a The Game Awards 2026

Sorpréndenos, Dorito.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Llegó la hora de conocer cuáles serán los juegos nominados en todas las categorías en la que —para bien o para mal— es la más popular de las entregas de premios de videojuegos del año: The Game Awards 2026. El presentador Geoff Keighley va a anunciar las nominaciones en vivo y vamos a darles la fecha, hora y enlaces para que puedan ver este evento.

La presentación será el mártes 17 de noviembre de 2026 a las siguientes horas dependiendo el país en que se encuentren:

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  • México: 11:00 a.m.
  • Colombia, Perú, Ecuador: 12:00 m.
  • Venezuela: 1:00 p.m.
  • Argentina, Chile: 3:00 p.m.
  • España: 6:00 p.m.

Para verla deben sintonizar el canal oficial de The Game Awards en YouTube en la fecha y hora que les indicamos. Aquí pueden ver la presentación una ver terminada.

No se sorprendan si ven a GTA 6 ser nominado en múltiples categorías incluso si no ha salido. Los medios y críticos ya tienen el juego desde hace un par de semaanas.

Después de conocer las nominaciones a The Game Awards 2026, podemos poner nuestra atención en la entrega de premios que se celebrará en la noche del jueves 10 de diciembre de 2026. Además de poder verla en YouTube, Twitch, Twitter y TikTok, esta vez también se va a emitir en el servicio de streaming Disney+.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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