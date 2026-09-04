Fecha, hora y cómo ver el Nintendo Direct y la presentación de aniversario de Zelda en septiembre de 2026

Todos sabíamos que inevitablemente habría una presentación Nintendo Direct en septiembre de 2026 y ahora no solo tenemos la confirmación de su fecha y hora, sino que nos llevamos la sorpresa de que veremos un día antes una celebración del aniversario #40 de The Legend of Zelda en el que seguramente mostrarán más del remake de Ocarina of Time.

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El The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct será el martes 8 de septiembre de 2026 a las siguientes horas dependiendo del país en que estén.

México : 8:00 a.m.

: 8:00 a.m. Colombia, Perú, Ecuador : 9:00 a.m.

: 9:00 a.m. Chile : 10:00 a.m.

: 10:00 a.m. Argentina : 11:00 a.m.

: 11:00 a.m. España: 4:00 p.m.

Podremos verlo en el canal de Nintendo of America en YouTube o a continuación. Si prefieren verlo en español, también se emitirá en el canal de Nintendo España en ese idioma.

Esta presentación durará alrededor de 30 minutos y oficialmente solo dicen que «darán información sobre The Legend of Zelda«. Creemos que mostrarán más del remake de Ocarina of Time y tal vez una mirada a la película que se estrenará en 2027. Los más soñadores de nosotros esperamos también relanzamientos de títulos viejos, especialmente de Wind Waker y Twilight Princess.

El día siguiente, miércoles 9 de septiembre de 2026, tendremos la presentación Nintendo Direct a las mismas horas:

México : 8:00 a.m.

: 8:00 a.m. Colombia, Perú, Ecuador : 9:00 a.m.

: 9:00 a.m. Chile : 10:00 a.m.

: 10:00 a.m. Argentina : 11:00 a.m.

: 11:00 a.m. España: 4:00 p.m.

Igual que el anterior, se puede ver a continuación, en el canal de Nintendo of America en YouTube y en el canal de Nintendo España en español.

Este Nintendo Direct durará 45 minutos y oficialmente «se enfocará en los juegos para Nintendo Switch 2 que saldrán a finales de 2026 y el primer trimestre de 2027». No sabemos qué juegos van a mostrar.

Al terminar la presentación seguirá un Nintendo Treehouse en el que veremos jugabilidad de algunos de los juegos mostrados allí.

Sigan pendientes de GamerFocus porque vamos a hacer un cubrimiento de los títulos que muestren en estas presentaciones.