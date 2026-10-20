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Fecha, hora y cómo ver la presentación de la actualización 2.5 de Cyberpunk 2077

Todavía hay mucho qué hacer en Night City.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Han pasado casi seis años desde su lanzamiento y prácticamente todos consideramos que ya se redimió de su mala condición inicial, pero parece que las cosas aún no han terminado para el gran juego de CD Projekt Red. Anunciaron que Cyberpunk 2077 pronto recibirá una actualización más — la versión 2.5 — y podremos ver una presentación especial con todas las novedades que tendrá.

Esta presentación se emitirá el miércoles 21 de octubre de 2026 a las siguientes horas:

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  • México: 9:00 a.m.
  • Colombia, Perú, Ecuador: 10:00 a.m.
  • Venezuela: 11:00 a.m.
  • Argentina, Chile: 12:00 m
  • España: 5:00 p.m.

Podemos ver la presentación en el canal oficial del juego en YouTube, el canal de Twitch de CDPR o a continuación aquí mismo en GamerFocus.

Ya sabemos cuáles son algunas de las cosas que mostrarán en la presentación de la actualización 2.5 de Cyberpunk 2077:

  • Personalización del cyberware
  • Nuevo estilo de juego con dos armas simultaneas
  • Colaboración con la temporada 2 de Edgerunners

Esta actualización será parte de la celebración del estreno de la temporada 2 de la serie de anime ‘spin-off’ Cyberpunk 2077: Edgerunners en Netflix.

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Cyberpunk 2077 está disponible para PS4, PS5, Xbox One, Series X|S, Nintendo Switch 2, PC, Linux y Mac. La nueva actualización solo estará disponible para plataformas de la actual generación.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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