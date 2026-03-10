Videojuegos

Fecha, hora y cómo ver la presentación Minecraft Live sobre la actualización ‘Pequeña Invasión’

Animalitos pequeñitos en camino.

Lectura de 2 min

Durante muchas semanas hemos ido recibiendo poco a poco noticias sobre el próximo gran ‘drop’ de contenido. Hemos visto algunos de las nuevas crías de mobs, monturas bebés y adorables versiones pequeñas de criaturas como tortugas y ajolotes, pronto será el momento de conocer cuándo llegarán por fin al juego como parte de la actualización ‘Pequeña invasión’ gracias a una nueva presentación Minecraft Live.

Esta presentación se emitirá el vivo el sábado 21 de marzo de 2026 a las siguientes horas:

  • México: 11:00 a.m.
  • Colombia, Perú, Ecuador: 12:00 del mediodía
  • Argentina, Chile: 2:00 p.m.
  • México: 6:00 p.m.

Podremos ver la presentación en la página de Minecraft Live y en el canal oficial del juego en YouTube. Pueden ver un tráiler con un pequeño adelanto de lo que nos espera a continuación.

Según el comunicado oficial, en la presentación vamos a «obtener información exclusiva sobre novedades del juego, secretos detrás de escena, invitados increíbles y muchas cosas más emocionantes por venir». Lo más importantes es que conoceremos de forma oficial la fecha de lanzamiento de la actualización ‘Pequeña invasión’ de Minecraft.

Minecraft está disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, dispositivos móviles, PC, Linux, Mac y otras plataformas. También se puede encontrar para viejas consolas como PS3 y Xbox 360, pero estas versiones ya no reciben actualizaciones regulares.

Minecraft Minecraft
