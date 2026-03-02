Fecha, hora y cómo ver la presentación de Nintendo Indie World de marzo de 2026

A comienzos de febrero tuvimos un nutrido Nintendo Direct en que el mostraron varios juegos independientes, pero siempre hay espacio para más. Ya revelaron la fecha, hora y detalles sobre una nueva presentación Indie World para el mes de marzo de 2026 que va a estar llena de títulos indies que van a llegar a las consolas Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 en los próximos meses.

Esta presentación se emitirá el martes 3 de marzo de 2026 a las siguientes horas:

México : 8:00 a.m.

: 8:00 a.m. Colombia, Perú, Ecuador : 9:00 a.m.

: 9:00 a.m. Argentina, Chile : 11:00 a.m.

: 11:00 a.m. España: 3:00 p.m.

Pueden verla en el canal oficial de Nintendo of America en YouTube y en el canal de Nintendo España con subtítulos en español. También lo agregamos a continuación para que puedan verlo sin abandonar esta página.

La presentación Indie World de Nintendo para el mes de marzo de 2026 debería ser bastante corta y no esperamos que dure más de 15 minutos. Esperamos que ese sea tiempo suficiente para mostrar una buena cantidad de títulos. Esperamos que haya alguna sorpresa y que revelen la fecha de lanzamiento del esperado Mina The Hollower. También nos gustaría saber cuándo llegará Mewgenics a estas consolas.

Sigan pendientes de GamerFocus, pues haremos una compilación de todos los juegos que muestren en esta presentación.