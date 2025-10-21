Videojuegos

Fecha, hora y cómo ver el segundo Nintendo Direct de Kirby Air Riders

¿Qué más sorpresas guarda Sakurai?

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 2 min

No contento con la larga presentación que hizo de su próximo juego de carreras de Kirby el pasado agosto, Masahiro Sakurai nos trae otra más para seguir mostrando su obra. Se acerca una segunda presentación Nintendo Direct sobre Kirby Air Riders que durará alrededor de una hora y ya conocemos su fecha, hora y enlaces para verlo en vivo.

El segundo Nintendo Direct de Kirby Air Riders se emitirá el jueves 23 de octubre de 2025 a las siguientes horas:

  • México: 7:00 a.m.
  • Colombia, Perú, Ecuador: 8:00 a.m.
  • Argentina, Chile: 10:00 a.m.
  • España: 3:00 p.m.

Pueden verlo en los canales oficiales de Nintendo en YouTube para AméricaEuropa, EspañaJapón, dependiendo el idioma en que prefieran verlos. Aquí adjuntamos la presentación para en idioma Español y así puedan verlo sin salir de GamerFocus.

Nosotros pensábamos que la primera presentación había hecho un buen trabajo explicando cómo será el juego, pero parece que Sakurai tiene aún más sorpresas. Debido a su duración, creemos que vamos a ver partidas largas y pistas completas durante el Direct.

Kirby Air Riders saldrá a la venta el jueves 20 de noviembre de 2025 exclusivamente para la consola Nintendo Switch 2.

