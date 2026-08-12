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Fecha, hora y cómo ver el State of Play de Phantom Blade Zero, que llega en medio de las protestas contra PlayStation

Empieza el viaje por la tierra fantasma junto a Soul.

Julian Ramirez
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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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PlayStation anunció que la próxima presentación State of Play que realizará estará completamente dedicada a un solo juego: Phantom Blade Zero. Por si no han oído hablar de él, este es un juego de acción con elementos RPG del estudio chino S-Game inspirado en las película y series de ‘wuxia’.

Aunque este título no es directamente publicado por PlayStation, sí tiene una asociación que hará que sea exclusivo para PS5 a nivel de consolas (también saldrá para PC). La presentación con todos los detalles de jugabilidad e historia será emitido el lunes 17 de agosto de 2026 a las siguientes horas dependiendo el país en que se encuentren.

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  • Mexico: 8:00 p.m.
  • Colombia, Perú, Ecuador: 9:00 p.m.
  • Chile: 10:00 p.m.
  • Argentina: 11:00 p.m.
  • España: 4:00 a.m. del martes 18

Podremos ver la presentación State of Play de Phantom Blade Zero en el canal oficial de PlayStation en YouTube o en el video que incluimos a continuación (aparecerá como ‘disponible’ cuando empiece el evento).

También pueden ver un video extendido de más de 11 minutos de jugabilidad para promocionar la compra anticipada del juego que ya se encuentra disponible.

Pero toda esta campaña promocional llega en un momento de fuertes críticas contra PlayStation debido a su decisión de no sacar más juegos fisicos a partir de 2028. De hecho, pareciera que este título no tendrá una edición física a pesar de salir este mismo año, o eso creen quienes apuntan a que en el tráiler aparece al final una consola PS5 digital-only en lugar de la consola tradicional con unidad de disco.

Debido a esto, Phantom Blade Zero ha estado absorbiendo algunas de las críticas que se hacen también contra Sony. Si damos una mirada al tráiler, veremos que la gran mayoría de comentarios son hablando de la desición de no hacer más juegos físicos en vez de comentar el juego.

Phantom Blade Zero se lanzará el jueves 29 de octubre de 2026 para PS5 y PC.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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