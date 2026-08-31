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Fecha hora y como ver el State of Play + State of Play Japan de PlayStation de septiembre de 2026

FFVII Revelation, juegos hechos en Japón y más.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Aunque los jugadores siguen furiosos con PlayStation por su decisión de acabar con el formato de juegos físicos y le hacen conocer su descontento en cada publicación que hace, la empresa sigue comportándose como si nada estuviera pasando. De hecho, acaban de anunciar que en el mes de septiembre de 2026 tendremos una nueva presentación de juegos por partida doble, un State of Play seguido de otro State of Play enfocado en títulos hechos en Japón para PlayStation 5. Estos incluirán una mirada extendida al esperado Final Fantasy VII Revelation.

Estas presentaciones se llevarán a cabo el próximo jueves 3 de septiembre de 2026 a las siguientes horas.

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  • México: 7:00 a.m.
  • Colombia, Perú, Ecuador: 8:00 a.m.
  • Chile: 9:00 a.m.
  • España: 3:00 p.m.

Podremos ver la presentación State of Play de septiembre en los canales oficiales de PlayStation en YouTube y Twitch. Tan pronto termine, seguirá la presentación de Japón con subtítulos en otros idiomas.

Respecto a qué juegos mostrarán en estos State of Play, no han revelado nada oficialmente aparte de la mirada extendida a FFVII Revelation. Lo que sí sabemos es que la presentación de Japón tendrá como presentador al actor de voz Yuki Kaji, que ha interpretado a personajes tan conocidos como Shōto Todoroki de My Hero Academia y Eren Yeager en Attack on Titan.

Como siempre, aquí en GamerFocus les ofreceremos un resumen de las presentaciones con todos los tráileres revelados y notas dedicadas a los juegos más interesantes que muestren. Pero no importa que tanto nos emocionen los anuncios, no dejaremos de criticar las terribles decisiones que ha tomado Sony en los últimos años, especialmente la de acabar con el formato físico.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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