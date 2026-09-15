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Fecha, hora, cómo ver y qué juegos van a mostrar en la presentación Capcom Spotlight del Tokyo Game Show 2026

Monster Hunter, Mega Man, Dragon's Dogma y más.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Las presentaciones de Capcom no suelen tener muchas sorpresas ni grandes anuncios, pero vale la pena darles una mirada para conocer las novedades que llegarán a sus juegos y conocer nuevos tráileres de los títulos que tiene en desarrollo. Ya se acerca una nueva, la presentación Capcom Spotlight del Tokyo Game Show 2026, así que vamos a conocer su fecha, horarios para diferentes países y detalles sobre lo que van a mostrar para que no se la pierdan.

Este programa se presentará el miércoles 16 de septiembre de 2026 en los siguientes horarios de acuerdo al país en que se encuentren:

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  • México: 8:00 a.m.
  • Colombia, Perú, Ecuador: 9:00 a.m.
  • Chile: 10:00 a.m.
  • Argentina: 11:00 a.m.
  • España: 4:00 p.m.

Podremos verlo con subtítulos y textos en nuestro idioma en el canal oficial de Capcom Latam en YouTube.

Según sabemos, en esta presentación Capcom Spotlight del Tokyo Game Show 2026 veremos nuevos tráileres con nueva información sobre Monster Hunter Wilds: Acsendance, Dragon’s Dogma II: Dark Arisen, Mega Man: Dual Override y Street Fighter 6. No se espera que muestren nada nuevo sobre Resident Evil: Veronica, pero podrían sorprendernos.

Estén pendientes de GamerFocus porque vamos a hacer cubrimiento de este show y otras presentaciones relacionadas con el Tokyo Game Show 2026.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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