Fecha, hora y dónde ver el Nintendo Direct de Kirby Air Riders

Una estrella como Kirby merece su propia presentación.

Una de las mayores sorpresas de la presentación de la consola Nintendo Switch 2 a comienzos del pasado abril fue la revelación de la secuela de un juego muy querido y recordado de GameCube. Hablamos de Kirby Air Riders y vamos a conocer más sobre este juego muy pronto en una nueva presentación Nintendo Direct cuya fecha, hora y detalles les daremos a continuación.

Kirby Air Riders estará basado en el clásico juego de carreras y acción Kirby Air Ride para Nintendo GameCube y está siendo producido por el legendario Masahiro Sakurai, director de la serie Super Smash Bros. De hecho, se puede decir que este es uno de los proyectos de sus sueño.

Si no vieron su tráiler cuando lo anunciaron, aquí lo tienen de nuevo:

La fecha de la presentación especial Nintendo Direct en la que conoceremos más de Kirby Air Riders es el martes 19 de agosto de 2025. La hora a la que podremos verla es la siguiente:

  • Colombia: 8:00 a.m.
  • México: 7:00 a.m.
  • España: 3:00 p.m.

Pueden verla en el canal oficial de Nintendo of America en YouTube, pero también tenemos el video a continuación para que no tengan que ir a otro lado a buscarlo.

Kirby Air Riders saldrá en 2025 exclusivamente para la consola Nintendo Switch 2.

