Fecha, hora y qué van a mostrar en la presentación Xbox Partner Preview de marzo de 2026

A pesar de la mala situación que vive, Xbox no se rinde y prepara una nueva presentación de juegos y actualizaciones que van a llegar en los próximos meses, incluso aunque estos también van a llegar a PlayStation 5. Ya conocemos la fecha y hora de la presentación Xbox Partner Preview de marzo de 2026, así que les vamos a compartir toda la información necesaria para que no se la pierdan, así como los juegos que van a mostrar en ella.

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Esta presentación se emitirá el jueves 26 de marzo de 2026 en los siguientes horarios:

México : 11:00 a.m.

: 11:00 a.m. Colombia, Perú, Ecuador : 12:00 p.m.

: 12:00 p.m. Argentina, Chile : 2:00 p.m.

: 2:00 p.m. España: 6:00 p.m.

Podremos verla en los canales oficiales de Xbox en YouTube.com/Xbox y Twitch.tv/Xbox. También pueden encontrarla a continuación.

La presentación Xbox Partner Preview de marzo de 2026 durará alrededor de 30 minutos y en ella mostrarán los siguientes juegos:

Stranger Than Heaven , el nuevo juego de los desarrolladores de la serie Yakuza/Like a Dragon

, el nuevo juego de los desarrolladores de la serie Yakuza/Like a Dragon The Expanse: Osiris Reborn , el RPG de acción basada en la saga de ciencia ficción

, el RPG de acción basada en la saga de ciencia ficción Una actualización para S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Y más…

No sabemos qué significa ese «Y más», pero la descripción oficial de la presentación de Xbox dicen que también tendremos «primeros vistazos y anuncios de más juegos que llegarán a las consolas Xbox, PC y Game Pass». Tendremos que esperar a la emisión para saber si hay alguna sorpresa o no.