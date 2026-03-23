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Fecha, hora y qué van a mostrar en la presentación Xbox Partner Preview de marzo de 2026

Acción espacial, acción posapocalíptica y artes marciales.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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A pesar de la mala situación que vive, Xbox no se rinde y prepara una nueva presentación de juegos y actualizaciones que van a llegar en los próximos meses, incluso aunque estos también van a llegar a PlayStation 5. Ya conocemos la fecha y hora de la presentación Xbox Partner Preview de marzo de 2026, así que les vamos a compartir toda la información necesaria para que no se la pierdan, así como los juegos que van a mostrar en ella.

Esta presentación se emitirá el jueves 26 de marzo de 2026 en los siguientes horarios:

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  • México: 11:00 a.m.
  • Colombia, Perú, Ecuador: 12:00 p.m.
  • Argentina, Chile: 2:00 p.m.
  • España: 6:00 p.m.

Podremos verla en los canales oficiales de Xbox en YouTube.com/Xbox y Twitch.tv/Xbox. También pueden encontrarla a continuación.

La presentación Xbox Partner Preview de marzo de 2026 durará alrededor de 30 minutos y en ella mostrarán los siguientes juegos:

  • Stranger Than Heaven, el nuevo juego de los desarrolladores de la serie Yakuza/Like a Dragon
  • The Expanse: Osiris Reborn, el RPG de acción basada en la saga de ciencia ficción
  • Una actualización para S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
  • Y más…

No sabemos qué significa ese «Y más», pero la descripción oficial de la presentación de Xbox dicen que también tendremos «primeros vistazos y anuncios de más juegos que llegarán a las consolas Xbox, PC y Game Pass». Tendremos que esperar a la emisión para saber si hay alguna sorpresa o no.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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