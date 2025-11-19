Fecha y hora del evento en vivo del final del capítulo 6 de Fortnite, revelan skin de ‘la novia’ de Kill Bill

El desvío a Springfield fue divertido, pero hay que retomar la gran batalla contra la Presencia Oscura de Oninoshima. Se acerca el evento en vivo ¿Hora cero’ que marca el final del capítulo 6 de Fortnite, así que vamos a revela la fecha y hora para que no se pierdan la conclusión de esta historia que además trae nuevos personajes al juego, incluyendo a ‘la novia’ de Kill Bill.

Este evento se llevará a cabo el sábado 29 de noviembre de 2025 a las siguientes horas dependiendo su zona horaria:

México : 1:00 p.m.

: 1:00 p.m. Colombia, Perú, Ecuador : 2:00 p.m.

: 2:00 p.m. Argentina, Chile: 4:00 p.m.

4:00 p.m. España: 8:00 p.m.

Podremos unirnos desde 40 minutos antes del comienzo del evento y les recomendamos que lo hagan tan pronto puedan. Aquí tienen un corto adelanto del épico enfrentamiento que ocurrirá ese día.

¿Vieron quién aparece en el segundo 19 del video? Así es. El avance del evento en vivo ‘Hora cero’ confirma que en el capítulo 7, temporada 1 de Fortnite llegará una skin de La novia / Beatrix Kiddo de Kill Bill a Fortnite. Es un buen momento gracias al anuncio del reestreno de las dos películas de Kill Bill juntas como un solo filme.

Al momento de hacer la nota no sabemos si este personaje será parte del pase de batalla o si se pondrá a la venta en la tienda.

Ahora que saben lo que nos espera en el evento, no nos lo podemos perder. Epic Games está realizando «pruebas de estrés» de los servidores para asegurarse que todos podamos asistir. Están seguros que va a ser un acontecimiento masivo.