Videojuegos

Fecha y hora del evento en vivo del final del capítulo 6 de Fortnite, revelan skin de ‘la novia’ de Kill Bill

Hora de dejar Springfield y enfrentar la realidad.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 2 min

El desvío a Springfield fue divertido, pero hay que retomar la gran batalla contra la Presencia Oscura de Oninoshima. Se acerca el evento en vivo ¿Hora cero’ que marca el final del capítulo 6 de Fortnite, así que vamos a revela la fecha y hora para que no se pierdan la conclusión de esta historia que además trae nuevos personajes al juego, incluyendo a ‘la novia’ de Kill Bill.

Este evento se llevará a cabo el sábado 29 de noviembre de 2025 a las siguientes horas dependiendo su zona horaria:

- Publicidad -
  • México: 1:00 p.m.
  • Colombia, Perú, Ecuador: 2:00 p.m.
  • Argentina, Chile: 4:00 p.m.
  • España: 8:00 p.m.

Podremos unirnos desde 40 minutos antes del comienzo del evento y les recomendamos que lo hagan tan pronto puedan. Aquí tienen un corto adelanto del épico enfrentamiento que ocurrirá ese día.

¿Vieron quién aparece en el segundo 19 del video? Así es. El avance del evento en vivo ‘Hora cero’ confirma que en el capítulo 7, temporada 1 de Fortnite llegará una skin de La novia / Beatrix Kiddo de Kill Bill a Fortnite. Es un buen momento gracias al anuncio del reestreno de las dos películas de Kill Bill juntas como un solo filme.

Al momento de hacer la nota no sabemos si este personaje será parte del pase de batalla o si se pondrá a la venta en la tienda.

Ahora que saben lo que nos espera en el evento, no nos lo podemos perder. Epic Games está realizando «pruebas de estrés» de los servidores para asegurarse que todos podamos asistir. Están seguros que va a ser un acontecimiento masivo.

Más de Fortnite en GamerFocus

 Fecha y hora del evento en vivo del…
Dónde y cuándo aparecen los clones de Homero…
Consigan gratis la skin Jinete del equipo cariñoso…
El tercer corto animado de Los Simpson y…
¿Cuándo llega la skin de Moe de Los…
Estas son las skins y objetos de Tyler…

Usuarios de Roblox preocupados por la nueva herramienta de comprobación de edad para desbloquear el chat
Ghost of Yotei recibirá una actualización gratis con el modo Nueva partida+ y otras novedades
Dónde y cuándo aparecen los clones de Homero en el mapa de Los Simpson en Fortnite
Consigan gratis la skin Jinete del equipo cariñoso en Fortnite
Estas son las nuevas skins Oscuridad Abisal para Navi, Lucian y Draven Victorioso en LoL
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior Usuarios de Roblox preocupados por la nueva herramienta de comprobación de edad para desbloquear el chat
No hay comentarios

Lo último

Estas son las cartas de Monster Hunter para Magic: The Gathering
Cultura POP
Juega a ser periodista y editor dirigiendo un periódico de 1930 en News Tower, inspirado en SimTower
Videojuegos
Doki Monsters: Quest podría ser el nuevo juego «no-Pokémon» clásico que tanta falta hace
Videojuegos
Tomb Raider: Definitive Edition finalmente lleva la historia sobreviviente de Lara Croft a Nintendo Switch y Switch 2
Videojuegos