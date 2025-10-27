Fecha y hora del evento en vivo de Los Simpson en Fortnite con Kang y Kodos

Si jugaron Fortnite durante el fin de semana es posible que hayan visto un evento bastante inusual mientras montaban el bus de batalla: Kang y Kodos —los extraterrestres de Los Simpson— aparecían por un instante para burlarse de los jugadores. Esto no es solo una pista muy obvia de que la próxima temporada tendrá temática de la popular serie animada, sino que es un avance de un evento en vivo en el que podremos participar.

De acuerdo a un corto video publicado en el canal oficial de Fortnite en YouTube, «Kang y Kodos tienen un mensaje para nosotros» que conoceremos si estamos en el juego el sábado 1 de noviembre de 2025 a las siguientes horas:

México : 9:00 a.m.

: 9:00 a.m. Colombia, Perú, Ecuador : 10:00 a.m.

: 10:00 a.m. Argentina, Chile: 12:00 m.

12:00 m. España: 4:00 p.m.

El video también muestra a algunos personajes de Fortnite dibujados en el estilo de Matt Groening: Palito de pescado, Jonesy y Hope. Pueden verlo a continuación.

Usualmente se «abre la puerta» a estos eventos media hora antes de que comiencen. Les recomendamos estar en el ‘lobby’ del juego con tiempo para que eviten potenciales problemas de servidores. Epic Game pondrá el acceso al evento en el menú principal para que no nos lo perdamos.

Una vez terminado el evento con el mensaje de Kodos y Kang, el juego entrará en mantenimiento y no podremos jugar por un tiempo. Una vez termine este periodo (presumiblemente a las 4:00 p.m. hora de Colombia) comenzará la temporada de Los Simpson en Fortnite con un nuevo mapa inspirado en Springfield y un pase de batalla con skins como Homero Simpson, Marge Simpson y Ned Flanders. Kodos y Kang también serán un planeador.