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Fecha, hora y qué juegos mostrarán en la presentación State of Play de PlayStation (junio de 2026)

Logan y algo más.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Se acerca el E3… Disculpen, el Summer Game Fest de 2026 y eso significa que vienen una gran cantidad de presentaciones de videojuegos. PlayStation no va a faltar a la cita y ya anunció una presentación State of Play para comienzos de junio, así que les vamos a decir la fecha exacta, la hora en que comenzará y que juegos mostrarán para que no se la pierdan.

Parece que el centro de este ‘show’ será una mirada extendida a Marvel’s Wolverine, uno de los títulos más esperados del año.

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Esta presentación se emitirá el martes 2 de junio de 2026 a las siguientes horas, dependiendo del país en que estén:

  • México: 3:00 p.m.
  • Colombia, Perú, Ecuador: 4:00 p.m.
  • Chile: 5:00 p.m.
  • Argentina: 6:00 p.m.
  • España: 11:00 p.m.

El State of Play de junio de emitirá en los canales oficiales de Playstation en YouTube y Twitch. Aquí les incluimos el video para que puedan verlo sin necesidad de salir de GamerFocus.

Esta presentación durará más de una hora y como ya dijimos, está confirmado que mostrarán nuevos detalles de jugabilidad de Marvel’s Wolverine. Aún no han anunciado qué otros juegos mostrarán, pero esperamos ver nuevos detalles de títulos que saldrán en 2026 como The Blood of Dawnwalker, Marvel 1943: Rise of Hydra, Marvel Tokon Fighting Souls, Star Wars: Zero Company, Onimusha: Way of The Sword, Tomb Raider: Legacy of Atlantis, Control: Resonant, Ontos, Star Wars: Galactic Racer y más.

También es posible que veamos algo nuevo de Intergalactic: The Heretic Prophet, el próximo juego de Naughty Dog que seguramente no saldrá en 2026, pero podría estar listo para 2027. Hay quienes creen que también podrían mostrar allí el nuevo tráiler de GTA VI, pero lo más probable es que este se guarde para el show principal del Summer Game Fest o que tenga su propia presentación.

Por supuesto, todo esto es especulación. Ya veremos que juegos muestran realmente en el State of Play de PlayStation y que sorpresas nos tienen guardadas cuando la presentación se emita el 2 de junio de 2026.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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