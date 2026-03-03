Videojuegos

Fecha y hora de la presentación Capcom Spotlight de marzo 2026 con noticias de Mega Man, Pragmata, Monster Hunter y más

Niños y niñas robots.

Lectura de 2 min

Capcom debe estar de fiesta celebrando el enorme éxito de Resident Evil Requiem, pero los negocios no paran y tiene muchos juegos para lanzar este año y el próximo. Vamos a conocer más sobre ellos en la próxima presentación Capcom Spotlight del mes de marzo 2026, así que compartiremos detalles sobre su fecha, hora, cómo verla en vivo y qué juegos van a mostrar.

El programa se emitirá el jueves 5 de marzo de 2026 a las siguientes horas dependiendo el país en que estén:

  • México: 4:00 p.m.
  • Colombia, Perú, Ecuador: 5:00 p.m.
  • Argentina, Chile: 7:00 p.m.
  • España: 11:00 p.m.

Pueden ver la presentación con subtítulos en español en el canal oficial de Capcom Latam en YouTube. También agregamos el ‘streaming’ a continuación para que lo vean sin salir de GamerFocus.

Los juegos que mostrarán en la presentación Capcom Spotlight de marzo 2026 serán los siguientes:

  • Street Fighter 6 – información sobre Alex, tal vez Ingrid y nuevo contenido.
  • Mega Man: Dual Override – ganadores del concurso de creación de Robot Masters.
  • Mega Man Star Force Legacy Collection – información sobre las características online.
  • Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection
  • Pragmata

Es posible que muestren también otros juegos ya anunciados como el nuevo Onimusha, pero no esperamos ver ninguna gran revelación o sorpresa. Tampoco tenemos esperanzas de que muestren algo nuevo relacionado con Resident Evil.

