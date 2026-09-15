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Fecha, hora y algunos de los juegos indies que van a mostrar en la presentación The Triple-i Initiative Showcase 

Sin publicidad y sin presentadores. Solo juegos.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Tras la oleada de presentaciones de Gamescom del mes pasado y las que vienen del Tokyo Game Show, llegará la hora de salir a lucirse para los juegos independientes. La presentación The Triple-i Initiative Showcase —enfocada en juegos indies y organizada por los mismos desarrolladores independientes— volverá en febrero y les vamos a decir la fecha, hora y a darles el enlace para que no se la pierdan. También les diremos qué juegos sabemos que van a mostrar allí.

Esta presentación será emitida el jueves 8 de octubre de 2026 a las siguientes horas:

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  • México: 10:00 a.m.
  • Colombia, Perú, Ecuador: 11:00 a.m.
  • Chile: 12:00 m
  • Argentina: 1:00 p.m.
  • España: 6:00 p.m.

Podremos verla en el canal de YouTube de The Triple-i Initiative, en su canal de Twitch y en la página de Steam del evento.

En la presentación The Triple-i Initiative Showcase 2026 veremos más de 35 tráileres de juegos indies a lo largo de 45 minutos. Entre estos tendremos novedades sobre Among Us Story: On Guard, noticias sobre algo nuevo para Dave The Diver, Vaulbreakers, Neverway, Astral Ascent, False Echo y más de estudios independientes como Amanita Design, Croteam, Daniel Mullins, Strange Scaffold y Team17, entre otros.

Vamos a ver qué sorpresas nos tienen.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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