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Fecha, hora y cómo participar en el evento de historia ‘Inestable’ de Fortnite

Un episodio de transición.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Aunque la temporada 4 de Fortnite Capítulo 7 se encuentre cerca, todavía queda un último evento de historia al que debemos asistir antes del gran evento. Su nombre es ‘Inestable’ y les vamos a dar los detalles sobre su fecha, hora y ubicación en el mapa de batalla campal para que no se lo pierdan.

Este evento descrito como un «momento de historia» ocurrirá el sábado 15 de agosto de 2026 a las siguientes horas de acuerdo al país en que se encuentren:

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  • México: 12:00 p.m.
  • Colombia, Perú, Ecuador: 1:00 p.m.
  • Chile: 2:00 p.m.
  • Argentina: 3:00 p.m.
  • España: 8:00 p.m.

Lo que deben hacer para presenciarlo es estar conectado en una partida de batalla campal (normal o cero construcción) a la hora indicada y estar cerca del dispositivo del Visitante que se encuentra al noroeste de Santuario Solitario. En el siguiente mapa indicamos el punto exacto.

No esperamos que ‘Inestable’ este sea un gran evento como los que marcan el cambio de temporada o capítulo de Fortnite, sino un desarrollo más corto que avanzará la trama revelando más detalles sobre los planes de Geno suplantando al Visitante que dejarán las cosas listas para el final de temporada.

Fortnite está disponible en plataformas de anterior y actual generación, así como dispositivos móviles.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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