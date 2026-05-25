Fecha, hora y cómo unirse al evento de final de temporada de Fortnite: Ruptura

Algo que nos ha gustado mucho de este juego últimamente es la forma en que está desarrollando su trama. Aunque la historia en títulos de batalla campal como este es secundaria para la mayoría de jugadores, habemos quienes estamos interesados en el ‘lore’ y personajes de este universo. Estamos muy intrigados por los planes del Viajero Oscuro, su guerra contra Los Siete y la participación del Rey de Hielo en la temporada 2 de Fortnite Capítulo 7, así que no nos vamos a perder el evento final llamado Ruptura. Vamos a darles todos los detalles para que ustedes puedan unirse.

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Algo interesante de este evento es que el equipo al que nos hayamos unido al comienzo de la temporada cambiará nuestra experiencia. Todo parece apuntar a que los miembros del equipo del Rey de Hielo nos enfrentaremos a los miembros del Equipo La Fundación para decidir el ganador definitivo de esta guerra de rivalidades.

El evento ‘Ruptura’ de final de la temporada 2 de Fortnite Capítulo 7 será el viernes 5 de junio de 2026 a las siguientes horas dependiendo su país:

México : 5:00 p.m.

: 5:00 p.m. Colombia, Perú, Ecuador: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Chile : 7:00 p.m.

: 7:00 p.m. Argentina : 8:00 p.m.

: 8:00 p.m. España: 12:00 a.m. del sábado 6 de junio

Las puertas al evento se abrirán 40 minutos antes. Podemos conectarnos con tiempo para asegurarnos un puesto en los servidores y no perdernos de la acción.

Cuando termine el evento, Fortnite empezará la preparación para la llegada de la temporada 3. De momento no sabemos si empezará inmediatamente o si tendremos un periodo de mantenimiento. Es posible que tengamos que esperar hasta la mañana del sábado 6 de junio para jugar en la nueva temporada, pero también podríamos estarla disfrutando la misma noche del viernes.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.