Fecha, hora y cómo ver el State of Play de Ghost of Yotei

Aunque ya sabemos cuándo sale, qué traerán las ediciones especiales y cuál es su historia, no hemos visto suficiente jugabilidad del esperado sucesor de Ghost of Tsushima. Eso cambiará muy pronto, pues PlayStation anunció la fecha y hora de una presentación especial de su programa ‘State of Play’ totalmente dedicado a Ghost of Yotei.

De acuerdo al comunicado oficial, el programa estará presentado por Jason Connell y Nate Fox —los directores creativos del estudio Sucker Punch— y tendrá casi 20 minutos de jugabilidad. Podremos ver las armas que usará Atsu, diferentes formas de «personalizar la aventura», modos de juego especiales y más.

La fecha de la presentación especial State of Play de Ghost of Yotei será el jueves 10 de julio de 2025. La hora de inicio depende de la región en que se encuentren:

Colombia : 4:00 p.m.

: 4:00 p.m. México : 3:00 p.m.

: 3:00 p.m. España: 11:00 p.m.

Lo podremos ver en los canales oficiales de Twitch y YouTube de PlayStation.

Ghost of Yotei se pondrá a la venta el jueves 2 de octubre de 2025. Será exclusivo para PlayStation 5 —aunque seguramente llegará más adelante a PC— y tendrá el ya tristemente estándar precio de 70 dólares estadounidenses (alrededor de 285.000 pesos colombianos).