Fecha, hora y cómo ver el State of Play de PlayStation de septiembre de 2025

Sony también se está preparando para la temporada de fin de año y nos tendrá una presentación con muchos juegos de PS4, PS5 y PSVR2 que llegarán en los próximos meses. A continuación vamos a conocer la fecha, hora de inicio y enlaces para ver el State of Play de PlayStation programado para septiembre de 2025.

El State of Play se emitirá el miércoles 24 de septiembre de 2025 a las siguientes horas dependiendo el país en que estén:

México: 3:00 p.m.

Colombia, Perú, Ecuador: 4:00 p.m.

Argentina, Chile: 6:00 p.m.

España: 11:00 p.m.

Pueden verlo en el canal oficial de PlayStation en YouTube. También lo ponemos a continuación para que puedan verlo sin salir de GamerFocus.

¿Qué juegos van a mostrar en el State of Play de septiembre?

Sabemos que la presentación va a durar más de 35 minutos y que cinco de esos minutos estarán dedicados a un nuevo tráiler de jugabilidad de Saros, el nuevo juego de Housemarque (Returnal) protagonizado por Rahul Kohli.

Se supone que la presentación estará dedicada solamente a PlayStation Studios así que esperamos ver también el tráiler de lanzamiento de Ghost of Yotei y soñamos con una nueva mirada al juego de Wolverine y al ‘live-service’ en el universo de Horizon. También podrían revelar por fin el rumoreado metroidvania de God of War (si es que es real) y mostrar algo más de Intergalactic: The Heretic Prophet, Marathon y Fairgame$, si es que no lo han cancelado.

Pero sobre todo, esperamos que nos muestren nuevos proyectos que no hayan sido anunciados.