Fecha, hora y cómo ver el State of Play de PlayStation de septiembre de 2025

Todo lo que está preparando PlayStation Studios.

Sony también se está preparando para la temporada de fin de año y nos tendrá una presentación con muchos juegos de PS4, PS5 y PSVR2 que llegarán en los próximos meses. A continuación vamos a conocer la fecha, hora de inicio y enlaces para ver el State of Play de PlayStation programado para septiembre de 2025.

El State of Play se emitirá el miércoles 24 de septiembre de 2025 a las siguientes horas dependiendo el país en que estén:

  • México: 3:00 p.m.
  • Colombia, Perú, Ecuador: 4:00 p.m.
  • Argentina, Chile: 6:00 p.m.
  • España: 11:00 p.m.

Pueden verlo en el canal oficial de PlayStation en YouTube. También lo ponemos a continuación para que puedan verlo sin salir de GamerFocus.

¿Qué juegos van a mostrar en el State of Play de septiembre?

Sabemos que la presentación va a durar más de 35 minutos y que cinco de esos minutos estarán dedicados a un nuevo tráiler de jugabilidad de Saros, el nuevo juego de Housemarque (Returnal) protagonizado por Rahul Kohli.

Se supone que la presentación estará dedicada solamente a PlayStation Studios así que esperamos ver también el tráiler de lanzamiento de Ghost of Yotei y soñamos con una nueva mirada al juego de Wolverine y al ‘live-service’ en el universo de Horizon. También podrían revelar por fin el rumoreado metroidvania de God of War (si es que es real) y mostrar algo más de Intergalactic: The Heretic Prophet, Marathon y Fairgame$, si es que no lo han cancelado.

Pero sobre todo, esperamos que nos muestren nuevos proyectos que no hayan sido anunciados.

