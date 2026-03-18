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Fecha, hora y cómo ver la presentación de juegos indies Triple-i Initiative Showcase 2026

Lo mejor del mundo indie en una sola presentación.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Hay muchas presentaciones de videojuegos. Además de eventos como el Summer Game Fest y The Game Awards (que es más presentación de juegos que entrega de premios) tenemos los Nintendo Direct, State of Play, presentaciones de The Mix, Future Games Show y muchas más. A pesar de todo eso, sigue habiendo un enorme problema de descubrimiento de juegos indies y estos siguen siendo opacados por los grandes lanzamientos AAA. La presentación Triple-i Initiative Showcase busca cambiar eso.

La «iniciativa Triple-i» es una alianza de estudios independientes reconocidos para presentar juntos sus juegos. La edición de 2026 —que es la tercera edición del evento— se emitirá el jueves 9 de abril de 2026 a las siguientes horas:

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  • México: 11:00 a.m.
  • Colombia, Perú, Ecuador: 12:00 p.m.
  • Argentina, Chile: 2:00 p.m.
  • España: 6:00 p.m.

Pueden ver la presentación en el canal oficial del evento en YouTube y Twitch. También se emitirá en vivo en Steam.

Esta presentación durará 45 minutos y tendrá más de 40 juegos entre los que están ocho estrenos mundiales exclusivos. También veremos nuevos tráileres de Windrose, Dead as Disco, Risk of Rain 2, Alkahest y Castlevania: Belmont’s Curse.

En sus anteriores presentaciones, Triple-i Initiative Showcase ha revelado juegos como The Rogue Prince of Persia y Slay the Spire 2, así que esperamos algunas sorpresas interesantes.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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