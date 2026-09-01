Fecha, hora y cómo ver la presentación de Konami con los nuevos Silent Hill y Castlevania

Aunque ya pasó la temporada de Gamescom, hay compañías de videojuegos que no se quieren quedar sin hacer sus propios ‘shows’ para promocionar sus próximos lanzamientos. Sabemos que hay un State of Play de PlayStation, un Capcom Spotlight y probablemente un Nintendo Direct en camino, pero también una presentación ‘Press Start’ de Konami en la que conoceremos más de títulos como Silent Hill Townfall, Castlevania: Beltmont’s Curse y otros.

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La presentación Konami Press Start se llevará a cabo el jueves 3 de septiembre de 2026 en las siguientes horas dependiendo el país en que se encuentren:

México: 9:00 a.m.

9:00 a.m. Colombia, Perú, Ecuador : 10:00 a.m.

: 10:00 a.m. Chile: 11:00 a.m.

11:00 a.m. Argentina: 12:00 m

12:00 m España: 5:00 p.m.

Pueden ver el programa en el canal oficial de Konami en YouTube o a continuación.

Además de presentar nuevos detalles sobre los ya mencionados Silent Hill Townfall y Castlevania: Beltmont’s Curse, también mostrarán más de títulos como Rev. NOiR, eFootball: Kick-Off! y Project Zircoin. Si estaban esperando ver algo del anunciado remake del primer Silent Hill les tenemos malas noticias, ya aclararon que no mostrarán nada de ese juego.

Aunque no se espera que hayan grandes anuncioso o que anuncien otro juego nuevo, siempre cabe la posibilidad de que nos tengan alguna sorpresa. Tendremos que esperar a ver la presentación para saberlo.

Silent Hill: Townfall saldrá a la venta el 24 de septiembre para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Castlevania: Belmont’s Curse saldrá el 15 de octubre para esas mismas plataformas además de Nintendo Switch.