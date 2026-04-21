Fecha, hora y cómo ver la presentación de Lord of Hatred, la nueva expansión de Diablo IV

Ya sea porque quieren más botín o porque están interesados en la historia del regreso de Mefisto, hay muchas expectativas hacia la próxima expansión DLC de Diablo IV. Durante la pasada presentación en diciembre de 2025 pudimos enterarnos de algunos detalles sobre Lord of Hatred como la nueva región Skovos y ver el avance cinematográfico que mostraba a Akarat poseído por el Señor del Odio, pero hay mucho más por conocer y lo sabremos todo en la próxima presentación de Blizzard que ya tiene fecha y hora.

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Esta transmisión en vivo se emitirá el jueves 23 de abril de 2026 a las siguientes horas (Estos horarios están sujetos a posibles cambios):

México : 12:00 m

: 12:00 m Colombia, Perú, Ecuador : 1:00 p.m.

: 1:00 p.m. México : 3:00 p.m.

: 3:00 p.m. España: 8:00 p.m.

Se podrá ver en los canales oficiales de la franquicia Diablo en Twitch, YouTube, Twitter y TikTok.

En esta presentación de prelanzamiento de la expansión Diablo IV: Lord of Hatred conoceremos los árboles de habilidades de las nuevas clases, el sistema de Talismanes, cómo funciona el Cubo Horádrico, los nuevos sistemas de juego avanzado y detalles sobre la nueva temporada del juego.

Los jugadores que vean la presentación y tengan el canal vinculado con su cuenta de Battle.net conseguirán los siguientes drops por ver 30 minutos y una hora: el objeto decorativo de bastón Corona Derruida y el objeto decorativo de espada Doble Dificultad.

Diablo IV y la primera expansión Vessel of Hatred están disponibles para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC. La nueva expansión Lord of Hatred se pondrá a la venta el martes 28 de abril de 2026 para las mismas plataformas.