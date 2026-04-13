Fecha, hora y cómo ver la presentación de Metro 2039

Es hora de volver al frio posapocalipsis ruso de los juegos inspirados en la novela del fugitivo Dmitry Glukhovsky. Desde hace tiempo sabemos que hay un nuevo juego de la serie Metro y el estudio 4A Games ya está listo para revelarlo con la ayuda de Xbox. Pronto podremos ver una presentación especial totalmente dedicada a Metro 2039, así que vamos a informarlos de la fecha, hora y enlaces para que no se lo pierdan.

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La presentación será el jueves 16 de abril de 2026 a las siguientes horas:

México : 11:00 a.m.

: 11:00 a.m. Colombia, Perú, Ecuador : 12:00 m.

: 12:00 m. Argentina, Chile : 2:00 p.m.

: 2:00 p.m. España: 6:00 p.m.

Podremos verlo en el canal oficial de Xbox en YouTube y tendrá subtítulos en varios idiomas, incluyendo español de Latinoamérica y español de España.

Metro 2039 será la cuarta entrega principal de esta serie siguient Metro 2033 (2010), Metro: Last Light (2013) y Metro Exodus (2019). También existen dos ‘spin-off’: Metro Redux (2014), que es una compilación de versiones remasterizadas de los dos primeros juegos de la saga, y Metro Awakening (2024), un juego exclusivo para plataformas de realidad virtual.

No conocemos muchos detalles más sobre esta entrega, pero estaremos muy pendientes de esta presentación para descubrirlo. Aunque Xbox se encargará de la presentación, se espera que el juego también salga para PlayStation 5 y PC.