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Fecha, hora y cómo ver la presentación de Snezhnaya, la próxima región de Genshin Impact

Tenemos una cita con la Tsaritsa

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Todavía faltan un par de actualizaciones más, pero el Dominio de la Tsaritsa está en el horizonte y cada vez nos acercamos más y más. La promesa de llegar algún día a Snezhnaya existe desde que salió Genshin Impact y ahora, seis años después, eso se hará realidad. Pronto se emitirá el programa especial «Tras las bambalinas: hacia Snezhnaya y hacia el futuro» y vamos a darles todos los detalles sobre la fecha y hora de esta presentación para que no se la pierdan.

Esta presentación será el viernes 24 de abril de 2026 a las siguientes horas:

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  • México: 6:00 a.m.
  • Colombia, Perú, Ecuador: 7:00 a.m.
  • Argentina: 9:00 a.m.
  • España: 2:00 p.m.

Podremos verlo con subtítulos en español en el canal oficial del juego en YouTube y también en su canal oficial en Twitch.

Tengan en cuenta que esta no es la presentación tradicional que se hace de cada versión. El próximo programa será sobre la versión 6.6 (Luna V) —que incluye a Nicole, Prune y Lohen— y será el 8 de mayo. Esta es una presentación especial «detrás de cámaras» en la que los desarrolladores nos hablarán sobre lo que planean para la versión 7.0 (¿Hielo I?) de Genshin Impact y veremos por primera vez los paisajes de la región de Snezhnaya.

Según parece, esta presentación tendrá alrededor de 30 minutos de duración.

Si todo sale de acuerdo al calendario tradicional y los planes no cambian, la versión 7.0 de Genshin Impact en la que visitaremos por primera vez Snezhnaya debería llegar en septiembre de 2026.

MikaDehyaBaizhuKavehKirara
LailaFaruzánTrotamundosYaoyaoAlhacén
DoriCynoCandanceNilouNahida
YelanShinobuHeizouTignariCollei
LynetteFréminetLyneyZhongliTartaglia
NeuvilleteWriothesleyHu TaoVentiFurina
ChevreuseNaviaXianyunGamingChiori
ArlecchinoClorindeSethosSigewinneÉmilie
MualaniKachinaKinichXilonenOroron
ChascaMavuikaCitlalíLan YanViajer@ Pyro
MizukiIansánVaresaEscoffierSkirk
DahliaIneffaLaumaAinoFlins
NéferJahodaDurinColombinaZibai
IllugaVarkaLinnéa

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Genshin Impact es un juego gratis con microtransacciones disponible para PS5, Xbox Series X|S, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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