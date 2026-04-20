Fecha, hora y cómo ver la presentación del remake de Assassin’s Creed: Black Flag

Tras muchos meses de rumores y especulaciones, Ubisoft finalmente confirmó que si está trabajando en una nueva versión de su juego de piratas… y la máquina de los rumores comenzó de nuevo. Se dice que este título está casi listo y que saldría en menos de tres meses. Pronto podremos confirmar eso porque Ubisoft ya anunció la fecha y la hora de una presentación especial para revelar Assassin’s Creed: Black Flag Resynced, un ‘remake’ (¿o era una remasterización?) de la aventura de Edward Kenway.

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Esta presentación se llevará a cabo el jueves 23 de abril de 2026 a las siguientes horas:

México: 10:00 a.m.

10:00 a.m. Colombia, Perú, Ecuador: 11:00 a.m.

11:00 a.m. Argentina: 1:00 p.m.

1:00 p.m. España: 6:00 p.m.

Podremos ver la presentación en los canales oficiales de Assassin’s Creed y de Ubisoft en YouTube. También agregamos el video a continuación para que puedan verlo sin abandonar GamerFocus.

La versión original de Assassin’s Creed IV: Black Flag salió en el año 2013 para PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Nintendo Wii U y PC. En este nos convertimos en el pirata Edward Kenway durante el siglo XVIII y su introducción a la Hermandad de los Asesinos. Rápidamente se convirtió en uno de los juegos más queridos de la saga por su escenario tropical, jugabilidad marina y el carisma de sus personajes.

Pronto tendremos más información sobre la versión «mejorada» de ACIV, Assassin’s Creed: Black Flag Resynced. Por lo que se ha dicho en filtraciones y rumores, no tendría tantos elementos de RPG como Shadows y Valhalla, sino que será una experiencia más enfocada en la acción y aventura como el título original.