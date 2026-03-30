Fecha, hora y cómo ver las presentaciones Xbox Games Showcase y Gears of War E-Day Direct de junio de 2026

Acabamos de ver una presentación de juegos de Xbox y ya nos estamos preparando para la siguientes. Microsoft aunció con más de dos meses de anticipación las presentaciones Xbox Games Showcase y Gears of War E-Day Direct que veremos en junio de 2026, así que nos podemos ir preparando para verlas conociendo la fecha exacta, la hora en la que serán emitidas y los enlaces que necesitamos.

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Empecemos por el Xbox Games Showcase, que será emitido el domingo 7 de junio de 2026 a las siguientes horas:

México : 11:00 a.m.

: 11:00 a.m. Colombia, Ecuador, Perú : 12:00 p.m.

: 12:00 p.m. Argentina, Chile : 2:00 p.m.

: 2:00 p.m. España: 6:00 p.m.

Podremos ver esta presentación en los canales oficiales de Xbox en YouTube, Twitch y Facebook. Antes de que lo pregunten, no creemos que vayan a dar información sobre el Proyecto Helix, la siguiente consola de la familia.

En cuánto a qué juegos mostraran, la descripción oficial de la presentación dice que tendrá «los primeros vistazos a la jugabilidad y grandes novedades de los próximos títulos de los estudios de la familia Xbox y de nuestros aliados en todo el mundo, desde las franquicias más importantes hasta los futuros éxitos independientes».

Una vez termine la presentación Xbox Games Showcase del 7 de junio de 2026, seguirá inmediatamente el Gears of War E-Day Direct.

En esta presentación escucharemos a los miembros del estudio The Coalition hablar sobre este título anunciado hace dos años. Veremos cómo será su jugabilidad y conoceremos detalles sobre su historia. Con suerte, revelarán también cuándo saldrá a la venta.

Eso es todo lo que sabemos sobre estas presentaciones. Como saben, estamos en tiempos muy difíciles para Xbox y estamos muy intrigados por saber qué nos van a mostrar. Tiene que se algo muy especial si quieren mantener la compañía y sus estudios a flote.