Videojuegos

Fecha, hora y dónde ver el anuncio especial de Silksong

Anunciamos que Silksong... sigue en desarrollo.

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Lectura de 2 min

¡Por fin! El lanzamiento de Hollow Knight: Silksong se acerca y Team Cherry decidió que va a revelar nuevos detalles (entre los que puede estar la fecha en que saldrá a la venta) no en Gamescom ONL, State of Play ni tampoco en un Nintendo Direct, sino en una presentación propia. Esta es la fecha, hora y detalles sobre cómo y dónde pueden ver el anuncio especial oficial de Silksong.

Esta presentación se llevará a cabo el jueves 21 de agosto de 2025 a las siguientes horas, dependiendo el país en que estén.

  • Colombia: 9:30 a.m.
  • México: 8:30 a.m.
  • Argentina: 11:30 a.m.
  • España: 4:30 p.m.

En cuanto a dónde verlo, será emitido en el canal oficial del estudio Team Cherry en YouTube. Para su comodidad, también lo pusimos aquí mismo en GamerFocus para que no se lo pierdan.

Team Cherry no ha dado pistas sobre qué dirá en este anuncio especial sobre Hollow Knight: Silksong, pero creemos que finalmente revelarán cuál es la fecha de lanzamiento. También es de esperar que muestren un nuevo tráiler de jugabilidad.

No pueden ser tan «trolls» como para hacer una presentación en que la van a decir que van a seguir aplazando el juego. ¿Cierto? ¿¡CIERTO!?

Ninja Gaiden Ragebound – Reseña
Los juegos que llegan y se van de Game Pass (segunda mitad de agosto 2025)
​Bleach: Rebirth of Souls, así pelea Retsu Unohana y estas son las notas del parche 1.20
Cómo completar la misión secreta de historia de Fortnite Capítulo 6 Temporada 4
Todo lo revelado sobre Kirby Air Riders en su Nintendo Direct (19 de agosto)
Towa and The Guardians of The Sacred Tree – Impresiones
Etiquetado:
Compartir este contenido
Artículo anterior ​Bleach: Rebirth of Souls, así pelea Retsu Unohana y estas son las notas del parche 1.20
Siguiente artículo Los juegos que llegan y se van de Game Pass (segunda mitad de agosto 2025)
No hay comentarios

Lo último

Un roguelike ganó el Premio Hugo a mejor juego u obra interactiva de 2025
Videojuegos
El peinado de Guile en la nueva película de Street Fighter es revelado (más o menos) en una foto de Cody Rhodes
Cine y TV
Todos los anuncios Pokémon del Campeonato Mundial 2025 para juegos móviles y consolas Switch
Videojuegos
Campeonato Mundial Pokémon 2025: finales y resultados del Día 3 en Videojuegos, JCC, GO y Unite
Videojuegos