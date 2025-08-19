Fecha, hora y dónde ver el anuncio especial de Silksong

¡Por fin! El lanzamiento de Hollow Knight: Silksong se acerca y Team Cherry decidió que va a revelar nuevos detalles (entre los que puede estar la fecha en que saldrá a la venta) no en Gamescom ONL, State of Play ni tampoco en un Nintendo Direct, sino en una presentación propia. Esta es la fecha, hora y detalles sobre cómo y dónde pueden ver el anuncio especial oficial de Silksong.

Esta presentación se llevará a cabo el jueves 21 de agosto de 2025 a las siguientes horas, dependiendo el país en que estén.

Colombia : 9:30 a.m.

: 9:30 a.m. México: 8:30 a.m.

8:30 a.m. Argentina : 11:30 a.m.

: 11:30 a.m. España: 4:30 p.m.

En cuanto a dónde verlo, será emitido en el canal oficial del estudio Team Cherry en YouTube. Para su comodidad, también lo pusimos aquí mismo en GamerFocus para que no se lo pierdan.

Team Cherry no ha dado pistas sobre qué dirá en este anuncio especial sobre Hollow Knight: Silksong, pero creemos que finalmente revelarán cuál es la fecha de lanzamiento. También es de esperar que muestren un nuevo tráiler de jugabilidad.

No pueden ser tan «trolls» como para hacer una presentación en que la van a decir que van a seguir aplazando el juego. ¿Cierto? ¿¡CIERTO!?