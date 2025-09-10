Fecha, hora y dónde ver el Nintendo Direct de septiembre 2025 -¿Qué juegos van a mostrar?

Nintendo se está preparando para la temporada de fiestas y regalos, así que pronto tendremos una nueva presentación con todos los juegos que van a llegar a Nintendo Switch y Nintendo Switch 2 en los próximos meses. Ya conocemos la fecha, hora, enlaces para ver y algunos detalles extra sobre el Nintendo Direct de septiembre de 2025. Vamos a compartirlos.

El próximo Nintendo Direct será el viernes 12 de diciembre de 2025 a las siguientes horas:

Colombia, Perú, Ecuador : 8:00 a.m.

: 8:00 a.m. México : 7:00 a.m.

: 7:00 a.m. Argentina, Chile : 10:00 a.m.

: 10:00 a.m. España: 3:00 p.m.

Pueden verlo en el canal oficial de Nintendo of America en YouTube —que incluimos a continuación para que puedan verlo aquí— o en el canal de Nintendo España.

También sabemos que durará alrededor de 60 minutos, lo que significa que seguramente mostrarán bastante títulos.

Qué juegos van a mostrar en el Nintendo Direct de septiembre de 2025

Es posible que muestren nuevos tráileres de los juegos que llegarán a Nintendo Switch 2 en el último trimestre de esta año y los primeros meses de 2026. Entre estos se encuentran Borderlands 4, Little Nightmares 3, Persona 3 Reload, Kirby Air Riders, Hyrule Warriors: Age of Imprisonment, Elden Ring: Tarnished Edition, Reanimal y The Duskbloods.

Pero por supuesto, lo que todos queremos ver es más información sobre Metroid Prime 4 y aunque no está confirmado que mostrarán este juego, es muy posible que aprovechen este Nintendo Direct para finalmente revelar su fecha de lanzamiento.

También esperamos noticias sobre un nuevo juego de la serie Super Mario Bros. para Nintendo Switch 2 y una posible nueva compilación de juegos clásicos protagonizados por el fontanero y sus amigos. El sábado 13 de septiembre se cumplen los 40 años del personaje y esta sería una buena forma de celebrarlo.

Por supuesto, todo esto es especulación.