Esta es la fecha de llegada del Jardín Pálido a Minecraft junto a la nueva actualización

A finales de septiembre, durante la presentación especial Minecraft Live, conocimos un nuevo y misterioso bioma junto a la aterradora criatura que lo habita. El nuevo bioma en cuestión es el Jardín Pálido, el nuevo ‘mob’ es El Crujido y ambos llegarán a Minecraft como parte de la expansión ‘El jardín despierta’, que ya tiene fecha de lanzamiento.

La nueva región será muy especial porque los ‘mobs’ no aparecen allí durante el día, lo que resulta perfecto para minar nuevos tipos de bloques. Pero las cosas cambian si permanecemos allí cuando anochecen. No solamente florecen extrañas plantas, sino que aparece El Crujido. Esta criatura es digna de una película de terrores, pues solo nos sigue cuando no lo estamos mirando y solo puede ser derrotado si destruimos su corazón, el cual se encuentra escondido entre los árboles.

¿Cuándo sale la actualización ‘El Jardín despierta’ en Minecraft?

La fecha de lanzamiento de la nueva actualización con el bioma El Jardín Pálido, el nuevo ‘mob’ El Crujido y los nuevos tipos de bloques que solo se encuentran en esta región de Minecraft será el martes 3 de diciembre de 2024. Esto es de acuerdo a una publicación en el sitio web oficial del juego.