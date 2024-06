Elden Ring: Shadow of the Erdtree, esto es todo lo que sabemos

Ya iniciado junio y con él, la espera por el lanzamiento del DLC de Elden Ring llamado Shadow of the Erdtree es cada vez más corta. Afortunadamente, para controlar la ansiedad que algunos puedan tener por regresar a las tierras intermedias, Bandai Namco ha liberado el embargo de las primeras impresiones de Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Con esto ya podemos hacernos una idea del contenido que tendremos a nuestra disposición cuándo llegue la fecha de lanzamiento de Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Así que en este articulo encontrarán todo lo que sabemos del nuevo DLC de Elden Ring llamado Shadow of the Erdtree.

Fecha de lanzamiento de Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Para aquellos que aún se pregunten cuál es la fecha de lanzamiento del nuevo DLC, les contamos que Elden Ring: Shadow of the Erdtree estará disponible desde el viernes 21 de junio. Adicional al lanzamiento del nuevo DLC de Elden Ring, Bandai Namco ha sacado a la venta una nueva edición de colección del juego.

¿Cuál es el contenido de la edición de colección de Elden Ring: Shadow of the Erdtree?

La edición de coleccionista de Shadow of the Erdtree no incluye el juego básico Elden Ring, pero sí un código con el DLC, un libro de arte de tapa dura de 40 páginas, una banda sonora digital y una figura de Messmer de 18 pulgadas. Esta edición se consigue a un precio de $250 USD, aproximadamente $981.000 pesos colombianos.

¿Cuánto pesa y cuesta Elden Ring: Shadow of the Erdtree?

Algunos de los medios que ya han tenido acceso a Elden Ring: Shadow of the Erdtree han reportado que el peso del DLC en PlayStation 5 es de 16.5 GB. Adicionalmente se ha confirmado que los jugadores podrán precargar el contenido del DLC Shadow of the Erdtree el 19 de junio para estar listos al lanzamiento del 21 del mismo mes.

Este es el precio de las diferentes versiones de Elden Ring: Shadow of the Erdtree para Colombia:

Steam y Xbox

Elden Ring: Shadow of the Erdtree Edition: $249.900 pesos de Colombia.

Shadow of the Erdtree (solo el DLC): $123.900 y $155.900 pesos de Colombia con el «Premium Bundle».

Elden Ring: Shadow of the Erdtree Deluxe Edition: $309.900 pesos de Colombia.

PlayStation (los precios de esta tienda en están en dólares)

Elden Ring: Shadow of the Erdtree Edition: $79.99 dólares.

Shadow of the Erdtree (solo el DLC): $39.99 y $49.99 dólares con el «Premium Bundle».

Elden Ring: Shadow of the Erdtree Deluxe Edition: $99.99 dólares.

¿Cuál es la historia de Elden Ring: Shadow of the Erdtree?

La historia de Shadow of the Erdtree, el DLC de Elden Ring, se centra en Miquella, hijo de Marika y hermano de Malenia, Diosa de la Putrefacción. La historia de Shadow of the Erdtree explora las acciones de Miquella en la Tierra de las Sombras, un lugar envuelto en misterio.

Miquella, maldito con la apariencia eterna de un niño, buscaba una cura para su maldición y la de Malenia. Tras fallar y abandonar la Orden Dorada, creó el Haligtree para rivalizar con el Erdtree. Sin embargo, fue secuestrado por su hermanastro Mohg, quien ansiaba convertirlo en un dios y ser su consorte. Nuestro tiznado puede detener a Mohg, dejando a Miquella en un estado de coma dentro de un capullo.

Si bien George R.R. Martin no ha escrito material nuevo para la expansión, la historia se basa en el mito original que él creó para Elden Ring.

En el DLC de Elden Ring llamado Shadow of the Erdtree tendremos que viajar a la Tierra de las Sombras, donde Miquella busca al «Señor prometido». Siguiendo los pasos de su madre Marika, se adentra en una tierra marcada por una batalla feroz contra un nuevo enemigo formidable. La historia de Elden Ring: Shadow of the Erdtree explora la transformación de Miquella, su abandono del linaje y la Orden Dorada, y los motivos detrás de su viaje a la Tierra de las Sombras.

¿Quién es el villano principal de Elden Ring: Shadow of the Erdtree?

Messmer es un personaje nuevo que se introducirá en el DLC de Elden Ring llamado Shadow of the Erdtree. Sin tener información oficial —más alla de la vista en los adelantos— se le presenta como un figura central y antagónica a Miquella.

¿Dónde se desarrolla la historia y jugabilidad del DLC de Elden Ring llamado Shadow of the Erdtree?

La acción en Shadow of the Erdtree se desarrollará en La Tierra de las Sombras. Este es un lugar que ocupa el mismo espacio que las Tierras Intermedias en Elden Ring, pero que de alguna manera ha sido «desconectado físicamente», según Miyazaki en una reciente entrevista. La Tierra de las Sombras tiene un tamaño similar al de Limgrave. Sin embargo, gran parte de su contenido esta seccionado en campos abiertos y un buen número de mazmorras para explorar.

¿Cuáles son las novedades jugables que agrega el DLC Shadow of the Erdtree a Elden Ring?

Ahora que ya han salido varias impresiones sobre Elden Ring: Shadow of the Erdtree estas son algunas de las novedades que fueron reportadas:

Shadow of the Erdtree tendrá más de 10 jefes principales y jefes secundarios adicionales.

Mapa del tamaño de Limgrave con muchas mazmorras para explorar.

Alrededor de 100 armas nuevas, ocho nuevos tipos de armas y una nueva clase de combate cuerpo a cuerpo.

La duración del DLC Shadow of the Erdtree de Elden Ring rondará ente las 30 a 40 horas.

Los enemigos en general son más rápidos y ágiles

Sistema de Bendición del Reino de las Sombras: los principiantes pueden usar un consumible apilable (Fragmentos de árbol de la sombra) para reducir el daño recibido y aumentar el recibido.

¿Habrá más contenido DLC para Elden Ring?

Enuna entrevista que Hidetaka Miyazaki sostuvo con el medio IGN, el director japonés declaró que Shadow of the Erdtree será el único DLC que tendrá Elden Ring.

En nuestra reseña de Elden Ring dijimos que este es el juego más ambicioso de FromSoftware hasta la fecha. Esto no solo por el cuidado que ha tenido el estudio en su historia, sino también por la cantidad de opciones para los ‘build’ de personajes y el gigantesco mapa que los jugadores tienen a su disposición. Para conocer nuestra opinión completa, los invitamos a seguir el siguiente enlace.