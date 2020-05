Se filtra la supuesta fecha de lanzamiento de LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Esta ha sido una buena semana para los fanáticos de Star Wars. Tuvimos una gran actualización para Jedi: Fallen Order, se anunció una nueva película dirigida por Taika Waititi y comenzó una nueva serie documental sobre The Mandalorian. Ahora, antes de que termine, también nos enteramos de la que podría ser la fecha de lanzamiento de LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.

Cada semana, el canal oficial de Star Wars publica un corto programa con noticias sobre la franquicia. El ‘show’ de esta semana reveló que LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, el título que combinará las nueve películas principales con un divertido giro LEGO, se pondrá a la venta el 20 de octubre de 2020.

Todo parece indicar que esta revelación se dio anticipadamente, pues el video fue rápidamente retirado del canal. Pocas horas después, lo volvieron a subir. Aunque el juego es mencionado de nuevo, en esta ocasión no se hace referencia alguna a la supuesta fecha de lanzamiento.

Lo más probable es que Disney y Warner Bros. Interactive quieran hacer la revelación de la fecha de lanzamiento de LEGO Star Wars: The Skywalker Saga con más bombos y platillos. Pero hay otra posibilidad: que esta fecha no fuera tan segura y prefirieron eliminar la mención a ella en caso de no poder cumplirla.

No estamos seguros de que este título en verdad se ponga a la venta el 20 de octubre, pero sí sabemos que estamos ansiosos por jugarlo. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga estará disponible para PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One y PC.

Fuente: This Week in Star Wars