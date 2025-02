Tráiler revela la fecha de lanzamiento de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Finalmente conocemos cuándo regresa Snake. Un nuevo tráiler de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater enfocado en los jefes del juego fue publicado en la app de PlayStation, revelando finalmente la fecha en que se pondrá a la venta este esperado ‘remake’ de uno de nuestros juegos favoritos.

Pueden ver el tráiler a continuación o dando clic aquí.

Como se pudieron dar cuenta, The Sorrow, The Fear, The End, The Pain, The Fury y The Boss —miembros de la Unidad Cobra— y Volgin lucen increíbles en este nuevo título desarrollado en el motor Unreal. Si se quedaron hasta el final del tráiler también se dieron cuenta que el modo de juego ‘Snake vs Monkey’, en el que tenemos que atrapar a los simios de Ape Escape, está de regreso.

Todo indica que, al menos en lo que se refiere a trama y desarrollo, será una versión bastante fiel del MGS3 original que salió a la venta para PS2 en el año 2004. De todos modos hay fanáticos que tienen sus dudas sobre este proyecto debido a que Hideo Kojima, creador de la saga, no está involucrado en su desarrollo.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater?

Este tráiler confirma que el juego se pondrá a la venta el jueves 28 de agosto de 2025.

Si quieren un recordatorio de los eventos de la franquicia, sigan este enlace para que David Hayter —la voz de Snake— les cuente todo lo que ha pasado.