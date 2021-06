Fecha de lanzamiento de Prince of Persia: The Sands of Time Remake es aplazada a 2022

Cuando vimos las primeras imágenes de Prince of Persia: The Sands of Time Remake en septiembre de 2020, de inmediato supimos que el juego no iba a cumplir con su fecha de lanzamiento. Ubisoft había dicho que llegaría a nuestras manos en enero de 2021, pero era claro que la calidad gráfica no se encontraba en el nivel esperado y necesitaba mucho más trabajo. En diciembre anunciaron un aplazamiento y dijeron que tendríamos que esperar dos meses más… y luego lo aplazaron a «finales de 2021».

De verdad llegamos a pensar que disfrutaríamos de esta aventura del príncipe de Persia este año, pero no será así. Mediante un comunicado oficial, Ubisoft reveló que la fecha de lanzamiento de Prince of Persia: The Sands of Time Remake no llegará hasta 2022.

A message from the Prince of Persia: The Sands of Time Remake dev team: pic.twitter.com/3B8tgUGkwl — Prince of Persia (@princeofpersia) June 7, 2021

«Como seguramente ya leyeron, Prince of Persia: The Sands of Time Remake no estará presente en la presentación Ubisoft Forward. Estamos progresando para que nuestro juego sea lanzado el próximo año, pero todavía no estamos listos para compartir información adicional. Los actualizaremos tan pronto estemos listos.»

Todo parece indicar que Prince of Persia: The Sands of Time Remake necesitaba mucho más trabajo del que creían. Esto, sumado a las complicaciones de trabajar en medio de la pandemia de COVID-19, hicieron que el juego finalmente fuera aplazado más de un año de lo que decía el anuncio oficial.

Fuente: cuenta oficial de Prince of Persia en Twitter