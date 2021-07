Si estaban esperando con ansias Rainbow Six Extraction y Riders Republic, ambos títulos recientemente presentados en E3 2021, tendrán que esperar un poco más. A través de sus canales oficiales, Ubisoft ha dado a conocer que la fecha de lanzamiento de Rainbow Six Extraction y Riders Republic ha sido aplazada. He aquí lo que deben saber al respecto.

¿Cuándo es la nueva fecha de lanzamiento de Rainbow Six Extraction?

Para pulirlos más, el lanzamiento de Rainbow Six Extraction y Riders Republic ha sido aplazado.

La fecha de lanzamiento de Rainbow Six Extraction ya no será en 2021. El título de disparos cooperativo ahora verá la luz del día a principios de 2022. Se desconoce la fecha puntual.

¿De que trata?

En este título multijugador cooperativo, de uno a tres jugadores harán frente a una amenaza alienígena en constante evolución. Aunque habrá varias mecánicas similares a las de Rainbow Six Siege, el título también resulta reminiscente a Left 4 Dead. Adicionalmente, los jugadores tendrán nuevas mecánicas, armas y equipo que se adaptarán a dicho estilo de juego.

Para saber más sobre este juego, recomendamos leer nuestro esencial.

¿Cuándo es la nueva fecha de lanzamiento de Riders Republic?

Al igual que Rainbow Six Extraction, el lanzamiento de Riders Republic ha sido aplazado.

La fecha de lanzamiento de Riders Republic ya no será el 2 de septiembre. El título de deportes extremos ahora verá la luz del día el próximo 28 de octubre.

¿De qué trata?

Reminiscente a las series Enduro, Riders Republic permitirá que jugadores de todo el mundo compitan en un circuito en el estilo de su preferencia. Bien puede ser bicicleta, tabla o traje aéreo, entre muchos otros. Habrá tanto un modo ‘Battle Royale’ como uno ‘6 contra 6’. Llegará a PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X, PC y Google Stadia.

¿A qué se deben estos aplazamientos?

En ambos casos, Ubisoft quiere dedicar más tiempo de desarrollo a estos títulos para asegurar que estén a la altura de las expectativas. Se compartirán más detalles en los próximos meses.

Fuente: página oficial de Ubisoft