Fecha de lanzamiento y nuevos detalles de Silksong

Se acabó la payasería. Silksong está aquí.

No fue en la presentación Gamescom ONL, ni en un State of Play ni tampoco en un Nintendo Direct. Team Cherry finalmente reveló por su propia cuenta la fecha de lanzamiento de Hollow Knight: Silksong, acabando al fin con más de seis años de espera, rumores y especulaciones.

Pueden ver el tráiler del anuncio a continuación, publicado oficialmente en el canal oficial del estudio Team Cherry en YouTube.

¿Cuándo sale Silksong?

Nos complace anunciar que la fecha de lanzamiento de Hollow Knight: Silksong será el jueves 4 de septiembre. No dijeron de que año, pero esperamos realmente que sea de 2025. Podremos jugarlo en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y en PC.

Igual que su genial predecesor, este será un juego de acción y plataformas en 2D con estilo ‘metroidvania’, eso significa que tendrá un único mapa interconectado en que las habilidades que consigamos abren nuevos caminos en zonas ya recorridas. La protagonista es Hornet, nuestra rival/compañera del primer juego que vive una aventura en un reino diferente a Hallownest.

La espera de Silksong fue tan larga que alcanzó a convertirse en el juego más deseado de Steam con presencia en casi 5 millones de listas de deseados. También se formó toda una cultura de «silkposting» a su alrededor que nos dio cientos de bromas y memes sobre la falta de información sobre su lanzamiento.

