Fecha, mapa, objetos y skins de la temporada 8 de Fortnite OG, vuelve el modo de juego de Avengers Endgame

Las cosas no están bien en Epic Games. El despido de más de 1000 empleados, el aumento de los precios de las Monedas V y el anuncio de la llegada de skins basadas en personajes creados con IA al juego tienen a buena parte de la comunidad enojada y promoviendo un boicot. En medio de este escenario llegara una actualización al modo Fortnite OG (Orígenes) que revive la temporada 8 original con su respectivo mapa, botín, nuevas skins y el regreso del recordado modo de juego inspirado en la película Avengers: Endgame.
Esta temporada estará disponible desde el miércoles 1 de abril de 2026 y parece que Epic Games espera que la nostalgia que los jugadores sienten hacia este mapa y el modo de juego opaque las fuertes críticas que están recibiendo.
Este mapa se estrenó originalmente en Fortnite el 28 de febrero de 2027 y agregó los puntos de interés El Volcán, Laguna Fortuna y Escalones Estivales en la parte noreste. Por si no lo recuerdan, aquí les refrescamos la memoria.
Pero falta un lugar importante: El Bloque. Esta zona era dedicada a mostrar creaciones de los jugadores en el anterior Modo Creativo.
En cuanto a Botín, en la temporada 8 de Fortnite Orígenes u ‘OG‘ tendremos los «nuevos» objetos:
- Pistola de mecha
- Rifle de asalto pesado
- Granada de impulso
- Arco explosivo
- Mapa del tesoro
- Trampa de Dardos venenosos
- Bomba de Sombra
- Rifle de infantería
Otras «novedades» son el Cañón pirata que podremos encontrar en el mapa para dispararlo y el divertido vehículo Esfera que llegará más adelante en la temporada.
En cuando a objetos cosméticos, el pase de batalla (que costará 800 Monedas V) traerá nuevas versiones de las skins del Pirata Blackheart, El Híbrido y Luxe. También habrá un nuevo paraguas de la victoria para quienes logren ganar una victoria campal durante la temporada.
Pero lo que de verdad tiene entusiasmados a muchos jugadores (y esperamos que no les haga olvidar las críticas contra Epic Games) es que durante la temporada 8 de Fortnite OG —específicamente el viernes 3 de abril de 2026— volverá el modo de juego inspirado en Avengers Endgame, que fue la primera gran colaboración que tuvo este título.
Este es un modo de juego que enfrenta a dos equipos: Vengadores y Chitauri. El objetivo de los Vengadores es eliminar a los Chitauri 150 veces para impedir que reaparezcan y luego derrotar a Thanos. El objetivo de los Chitauri es reunir todas las Piedras del Infinito para impedir que los Vengadores reaparezcan. deberán eliminar a los Vengadores.
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Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.