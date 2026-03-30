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Fecha, mapa, objetos y skins de la temporada 8 de Fortnite OG, vuelve el modo de juego de Avengers Endgame

Vengadores contra Chitauri, como en los viejos tiempos.

Julian Ramirez
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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Las cosas no están bien en Epic Games. El despido de más de 1000 empleados, el aumento de los precios de las Monedas V y el anuncio de la llegada de skins basadas en personajes creados con IA al juego tienen a buena parte de la comunidad enojada y promoviendo un boicot. En medio de este escenario llegara una actualización al modo Fortnite OG (Orígenes) que revive la temporada 8 original con su respectivo mapa, botín, nuevas skins y el regreso del recordado modo de juego inspirado en la película Avengers: Endgame.

Esta temporada estará disponible desde el miércoles 1 de abril de 2026 y parece que Epic Games espera que la nostalgia que los jugadores sienten hacia este mapa y el modo de juego opaque las fuertes críticas que están recibiendo.

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Este mapa se estrenó originalmente en Fortnite el 28 de febrero de 2027 y agregó los puntos de interés El Volcán, Laguna Fortuna y Escalones Estivales en la parte noreste. Por si no lo recuerdan, aquí les refrescamos la memoria.

Pero falta un lugar importante: El Bloque. Esta zona era dedicada a mostrar creaciones de los jugadores en el anterior Modo Creativo.

En cuanto a Botín, en la temporada 8 de Fortnite Orígenes u ‘OG‘ tendremos los «nuevos» objetos:

  • Pistola de mecha
  • Rifle de asalto pesado
  • Granada de impulso
  • Arco explosivo
  • Mapa del tesoro
  • Trampa de Dardos venenosos
  • Bomba de Sombra
  • Rifle de infantería

Otras «novedades» son el Cañón pirata que podremos encontrar en el mapa para dispararlo y el divertido vehículo Esfera que llegará más adelante en la temporada.

En cuando a objetos cosméticos, el pase de batalla (que costará 800 Monedas V) traerá nuevas versiones de las skins del Pirata Blackheart, El Híbrido y Luxe. También habrá un nuevo paraguas de la victoria para quienes logren ganar una victoria campal durante la temporada.

Pero lo que de verdad tiene entusiasmados a muchos jugadores (y esperamos que no les haga olvidar las críticas contra Epic Games) es que durante la temporada 8 de Fortnite OG —específicamente el viernes 3 de abril de 2026— volverá el modo de juego inspirado en Avengers Endgame, que fue la primera gran colaboración que tuvo este título.

Este es un modo de juego que enfrenta a dos equipos: Vengadores y Chitauri. El objetivo de los Vengadores es eliminar a los Chitauri 150 veces para impedir que reaparezcan y luego derrotar a Thanos. El objetivo de los Chitauri es reunir todas las Piedras del Infinito para impedir que los Vengadores reaparezcan. deberán eliminar a los Vengadores.

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Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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