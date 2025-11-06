Fecha, nuevas Megaevoluciones y más sobre Megadimensión, el DLC de Leyendas Pokémon Z-A

No ha pasado mucho tiempo desde el lanzamiento de Leyendas Pokémon Z-A —pueden leer nuestra reseña aquí— y son muchos los jugadores que siguen explorando Ciudad Luminalia a su propio ritmo, pero eso no impedirá que Nintendo y Game Freak lancen muy pronto el DLC Megadimensión, que expande el juego con una nueva historia, nuevos combates, personajes, Megaevoluciones y sorpresas.

Este DLC se lanzará el miércoles 10 de diciembre de 2025 y estará disponible tanto para la versión de Nintendo Switch como para la de Nintendo Switch 2. Tendrá un precio de 142.900 pesos colombianos en la eShop, el cual resulta un poco alto sobre todo si contamos en cuenta que el juego base ya cuesta 279.000 pesos.

A continuación pueden ver el tráiler oficial con textos en español de Latinoamérica.

La trama del DLC tiene en su centro a Luminalia Dimensional, una versión de la ciudad en otra dimensión que está habitada por Pokémon con niveles superiores al nivel 100 y que puede poner en peligro a la realidad.

Para visitar esta nueva dimensión nos apoyaremos en el nuevo personaje Anya y en su compañero, el Pokémon Mítico Hoopa. Anya cocina diferentes donas y dependiendo de las bayas usadas, Hoopa nos dará diferentes ventajas durante nuestras visitas a la Megadimensión. Si usamos la poderosa Baya Dimensional en una dona, podremos enfrentar a los Pokémon más poderosos.

El DLC Megadimensión también agrega dos nuevas Megaevoluciones a Leyendas Pokémon Z-A: Mega-Chimecho y Mega-Baxcalibur.

La Megapiedra necesaria para que Baxcalibur megaevolucione se puede obtener en el Club de Combates Z-A como recompensa por ascender en los Combates Clasificatorios en línea.