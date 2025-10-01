Fecha, nuevas skins y detalles del evento de Halloween 2025 en Dead by Daylight

Cada año en octubre tenemos un evento especial en Dead by Daylight para celebrar el mes de Halloween llamado ‘Haunted by Daylight’, así que vamos a conocer las sorpresas que nos trae en 2025. Ya podemos revelarles su fecha de inicio, presentar algunas de las skins que podremos conseguir si participamos en sus actividades y mucho más.

Empecemos mirando el tráiler del evento. Nos encanta el estilo retro que tiene con referencia a las «televentas» de los años 80 y 90.

Como pudieron darse cuenta, el evento empezará el martes 14 de octubre y terminará el martes 4 de noviembre de 2025.

La pieza central serán los nuevos aspectos para la asesina La Comerciante de Calaveras y para el superviviente Felix Richter. Estos deberían poder desbloquearse gratis participando en las actividades del evento.

También podemos ver una especie de hoja de ruta con estilo de cómic retro que muestra las demás colecciones que llegarán a Dead By Daylight durante el evento de Halloween Haunted by Daylight 2025. Entre estos se encuentras nuevas skins para Thalita, Renato, una apariencia de Maggie de The Walking Dead para Michonne, el aspecto de ‘Espantapájaros letal’ para El Payaso y skins ‘deterioradas’ para Springtrap y Lo Desconocido el mismo día de las brujas.

Seguramente tendremos una nueva mecánica para el modo de juego principal, pero todavía no se han revelado detalles al respecto.