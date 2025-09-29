Fecha, nuevos banners, código y eventos de la versión 2.3 de Zenless Zone Zero

Resulta más que apropiado que estemos jugando la versión 2.3 de Zenless Zone Zero en octubre —mes del terror y las brujas— pues esta actualización tendrá una temática de terror enfocada en la facción de la «Cabaña del Terror», miembros de un foro que comparte e investiga historias de terror en Nueva Eridu. Yidhari, Komano y Lucía son los protagonistas de los banners de esta nueva versión así que vamos a ver cuál es su fecha de inicio, conocer los nuevos eventos y el nuevo código de Películas.

El tráiler de esta nueva versión llamada «Recuerdos de sueños pasados» está a continuación. Recuerden activar los subtítulos en español.

Si prefieren ver la presentación completa con todos los detalles de la actualización, la pueden encontrar aquí también con subtítulos en español.

Cuándo empieza la versión 2.3 de Zenless Zone Zero

Podremos jugar la historia principal, algunos eventos y hacer ‘pull’s en los banners de la fase 1 de la nueva versión desde la noche del martes 14 de octubre de 2025.

Banners de la versión 2.3

Lucía (Grado S – Etéreo/Auxiliar) Estará disponible en la Fase 1 de la versión junto al regreso del gachapón de Vivian desde la noche del martes 14 de octubre.

En la fase 2 que empieza el 4 de noviembre se estrenará el banner de Yidhari (Grado S – Glacial/Disruptivo) junto al regreso de Ju Fufu.

Komano Manato (Grado A – Ígneo/Disruptivo) Será uno de los personajes destacado de Grado A en la fase 1 y también se podrá conseguir gratis participando en el evento «Cuando los sueños quedan inconclusos».

Nuevos eventos

La nueva misión principal se llamará « Recuerdos de sueños pasados » y nos llevará a investigar nuevas áreas de la Cavidad Lemnia junto a los miembros de la Cabaña del terror para investigar las desapariciones de unos mineros.

» y nos llevará a investigar nuevas áreas de la Cavidad Lemnia junto a los miembros de la Cabaña del terror para investigar las desapariciones de unos mineros. La historia de agente de Lucía se llamará « Emisaria nocturna » y nos permitirá conocer mejor a la miembro de la Cabaña del Terror.

» y nos permitirá conocer mejor a la miembro de la Cabaña del Terror. Nos adentraremos en los sueños de la nueva Agente Yidhari en su historia de Agente,

Estarán disponibles los Encuentros de confianza y quedadas con Lucia, Yidhari y Komato.

Nuevo evento « Simulación de umbral » con desafíos tácticos y de combate en el que tendremos que entrenar varios personajes.

» con desafíos tácticos y de combate en el que tendremos que entrenar varios personajes. El evento « Cuando los sueños quedan inconclusos » tendrá combates por turnos en los que vamos a controlar a monstruos diferentes

» tendrá combates por turnos en los que vamos a controlar a monstruos diferentes Regresa el evento «Concurso de fotografía de monstruos de la cavidad» con mejoras a los controles de cámara, filtros y marcos.

Otras novedades de la versión 2.3 de Zenless Zone Zero

Introducrián el Traje gratis ‘Silueta del corazón blanco para Komano Manato que se podrá reclamar por tiempo limitado. y el traje de baño de Vivian para quienes gasten al menos 180 Cintas cifradas en las versiones 2.3 y 2.4 de Zenless Zone Zero. Después de eso, estarán a la venta en la tienda.

No.0: Anby recibirá mejoras a sus animaciones y movimientos.

Mejor filtrado en las pistas de discos, creación de baterías y otras mejoras de calidad de vida.

Una mirada a los nuevos agentes os agentes Banyue, Dialyn, Zhao y Ye Shunguang que se unirán en futuras versiones.

Nuevo código de Zenless Zone Zero (septiembre de 2025)

Este código será válido por un tiempo muy limitado y solo durante el lunes 29 y martes 30 de septiembre de 2025. Les recomendamos entrar al juego para redimirlo lo antes posible