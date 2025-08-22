Fecha, nuevos banners, eventos y códigos de la versión 2.2 de Zenless Zone Zero

¡El Batallón Obolos llega a la Provincia Waifei! Vamos a jugar con nuevos miembros de esta organización y descubrir los secretos de la Asamblea de la Exacerbación en la nueva versión de ZZZ. Sporos, Orfias y Magas se unen a la aventura en los banners de la versión 2.2 de Zenless Zone Zero, así que vamos a conocer la fecha de la actualización, los nuevos eventos y más.

Aquí les tenemos el tráiler de la nueva versión. Recuerden que pueden activar los subtítulos en español.

Si prefieren ver la presentación completa en la que se detallas las habilidades de los nuevos personajes y se explican los eventos, pueden seguir este enlace. También pueden activarle los subtítulos en español.

Cuándo empieza la versión 2.2 de Zenless Zone Zero

Podremos empezar a jugar los nuevos eventos y tratar de conseguir los agentes de la fase 1 en la noche del miércoles 3 de septiembre de 2025 para Latinoamérica. En España lo tendrán en la madrugada del jueves 4 del mismo mes.

Nuevos banners de personajes

Como habíamos visto hace algunas semanas, los agentes que se sumarán en esta versión son Sporos y Orfia con Magas.

En la fase 1 de gachapones que empieza en la noche del miércoles 3 de septiembre se introducirá a Sporos y tendremos el ‘rerun’ de la sintonización de Gatillo para redondear el batallón Óbolos. Por supuesto, sus Amplificadores de Rango S característicos estarán disponibles en los banners correspondientes.

En la fase 2 que empieza el miércoles 24 de septiembre tendremos el debut de Orfia y Magas junto al regreso de Evelyn. Sus respectivas sintonizaciones de Rango S también estarán disponibles.

El bangbú de Rango S Mercury también será agregado al gacha de bangbús en esta versión.

Todos los eventos de la versión 2.2

El Batallón Óbolos y Faeton se unen contra la Asamblea de la Exacerbación en la misión de trama principal de la versión 2.2 de Zenless Zone Zero: «No entres dócilmente a esa buena noche».

Vamos a conocer la triste historia de Sporos en la historia de agente: «Flora del valle floral».

El evento de defensa Valiente brigada bangbú recibirá nuevos mapas, enemigos, arbustos, áreas miasmáticas y otras mecánicas. Excalibú es el nuevo bangbú de grado A que podemos conseguir como recompensa en este juego.

recibirá nuevos mapas, enemigos, arbustos, áreas miasmáticas y otras mecánicas. Excalibú es el nuevo bangbú de grado A que podemos conseguir como recompensa en este juego. En Campamento de refuerzo para soldados problemáticos participamos en pruebas de combate especiales con Orfia y Sporos.

participamos en pruebas de combate especiales con Orfia y Sporos. Enfrentamiento bajo los focos es una prueba de combato con diferentes temáticas con agentes específicos.

es una prueba de combato con diferentes temáticas con agentes específicos. El minijuego de ritmo Frenesí rítmico estará de regreso con nuevas pruebas

estará de regreso con nuevas pruebas Participaremos en la Búsqueda de tesoro en-nah para conseguir nueves objetos ocultos usando pistas que vemos en fotos.

para conseguir nueves objetos ocultos usando pistas que vemos en fotos. Si rezamos a la «gran deidad del océano» en Travesía de una botella de los deseos para obtener Películas.

Otras novedades de la versión

Más optimizaciones para la interfaz de gestión del Templo Suiban.

Mejoras a la interfaz de fabricación

Mejoras a la rueda del menú

Podremos elegir entre Belle y Wise a la hora de una cita con un Agente

Tendremos un expositor para acomodar hasta 20 objetos coleccionables que consigamos

Nuevo código de Zenless Zone Zero (agosto de 2025)

Este código será válido por un tiempo muy limitado y solo durante el viernes 22 y sábado 23 de agosto de 2025. Les recomendamos entrar al juego para redimirlo lo antes posible. Nos da Película x300, Registro del investigador veterano x2, Módulo de energía x3 y Denique x30.000

OBOLSQUAD

Estos son los códigos válidos para agosto de 2025. Aprovechen antes de que caduquen si no los han usado aún:

ALICEYUZUHA – Película x50

– Película x50 ZZZ21SUMMER – Película x60, Deniques x 6,666

– Película x60, Deniques x 6,666 YUZUHAGIFT – Registro del investigador veterano x10, Deniques x10,000, Módulo de energía x10

– Registro del investigador veterano x10, Deniques x10,000, Módulo de energía x10 ZENLESSGIFT – Película x50, Registro del investigador oficial x2, Módulo de energía x3, Módulo de bangbú x1

– Película x50, Registro del investigador oficial x2, Módulo de energía x3, Módulo de bangbú x1 NIJIZZZSUMMER

Eso es todo lo que revelaron sobre sobre la fecha, banners, eventos y cambios de la versión 2.2 de Zenless Zone Zero en la presentación especial de la actualización.