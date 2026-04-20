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Fecha, skins y detalles de la colaboración entre Gintama y Free Fire

De paso visitamos Yorozuya.

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Hace un poco más de dos meses les dimos la noticia de que Free Fire tendría una colaboración con la serie de manga/anime Gintama y finalmente tenemos más información respecto a este ‘crossover’, incluyendo la fecha de inicio del evento y cuáles serán las skins de personajes que podremos conseguir.

Podemos confirmar que el evento especial de la colaboración empezará el viernes 24 de abril y se extenderá hasta el sábado 23 de mayo de 2026. A continuación podemos ver un nuevo tráiler en el que se revelan las nuevas skins.

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Como pudieron ver, durante el evento de Gintama en Free Fire podremos conseguir conjuntos o skins de personajes Gintoki (incluyendo su versión Ginpachi), Kagura y Elizabeth. Seguramente tendremos que gastar Diamantes en las ruletas si queremos conseguirlas.

Otros objetos del ‘crossover’ se podrán desbloquear gratis jugando partidas y completando misiones. Entre estos estarán la skin de Motoneta de Gintoki, la granada Justaway, la caja de botín Mayonesa con Arroz, el Avatar de Gintama y el Banner de Gintama.

Como sorpresa final, la colaboración no se limitará solamente a objetos cosméticos, sino que podremos visitar el local de Yorozuya en el mapa.

Gintama es un manga de 2003 y adaptado al anime en 2006 que se desarrolla en una versión alternativa del periodo Edo de Japón que es invadido por extraterrestres llamados Amanta y que terminan controlando al gobierno del país. El protagonista es un samurái llamado Gintoki Sakata que vende sus servicios al mejor postor y se enfrenta constantemente a los invasores, aunque también es amigo de muchos de ellos. Es considerado uno de los manga mejor vendidos de todos los tiempos.

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Free Fire es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para teléfonos y dispositivos móviles iOS y Android.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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