Fecha, skins y detalles de la colaboración entre Gintama y Free Fire

Hace un poco más de dos meses les dimos la noticia de que Free Fire tendría una colaboración con la serie de manga/anime Gintama y finalmente tenemos más información respecto a este ‘crossover’, incluyendo la fecha de inicio del evento y cuáles serán las skins de personajes que podremos conseguir.

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Podemos confirmar que el evento especial de la colaboración empezará el viernes 24 de abril y se extenderá hasta el sábado 23 de mayo de 2026. A continuación podemos ver un nuevo tráiler en el que se revelan las nuevas skins.

Como pudieron ver, durante el evento de Gintama en Free Fire podremos conseguir conjuntos o skins de personajes Gintoki (incluyendo su versión Ginpachi), Kagura y Elizabeth. Seguramente tendremos que gastar Diamantes en las ruletas si queremos conseguirlas.

Otros objetos del ‘crossover’ se podrán desbloquear gratis jugando partidas y completando misiones. Entre estos estarán la skin de Motoneta de Gintoki, la granada Justaway, la caja de botín Mayonesa con Arroz, el Avatar de Gintama y el Banner de Gintama.

Como sorpresa final, la colaboración no se limitará solamente a objetos cosméticos, sino que podremos visitar el local de Yorozuya en el mapa.

Gintama es un manga de 2003 y adaptado al anime en 2006 que se desarrolla en una versión alternativa del periodo Edo de Japón que es invadido por extraterrestres llamados Amanta y que terminan controlando al gobierno del país. El protagonista es un samurái llamado Gintoki Sakata que vende sus servicios al mejor postor y se enfrenta constantemente a los invasores, aunque también es amigo de muchos de ellos. Es considerado uno de los manga mejor vendidos de todos los tiempos.

Free Fire es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para teléfonos y dispositivos móviles iOS y Android.