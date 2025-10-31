Fecha, tráiler y detalles de Fractured Utopias, el primer DLC de Frostpunk 2

¿Creen que no han sufrido lo suficiente en el frio mundo de Frostpunk y les gustaría sufrir un poco más? ¡Para eso es que tenemos contenido descargable! El estudio polaco 11 bit studios finalmente reveló todo lo que necesitábamos saber sobre Fractured Utopias, el primer DLC de Frostpunk 2, incluyendo su fecha de lanzamiento y las novedades que tendrá respecto al juego base.

Pueden hacerse una idea de lo que vamos a enfrentar viendo el siguiente tráiler. Este también revela que la fecha del lanzamiento del DLC será el lunes 8 de diciembre de 2025 para PS5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam, Epic Games Store, GoG y Game Pass.

Este DLC amplia el modo de Construcción de Utopías enfocándose en la lucha política entre facciones. Cada grupo que lucha por el control de la ciudad tendrá una utopía ideológica definida con su respectivo árbol de habilidades, pero no importa lo que elijamos encontraremos resistencia por parte de las facciones opuestas.

Estas son las novedades que traerá a Frostpunk 2 el DLC Fractured Utopias:

Ocho posibles utopías únicas, una para cada facción

Ocho árboles de habilidades únicos, uno para cada facción

Ocho nuevos centros para cada facción

Ocho nuevas variantes de los distritos de vivienda

Más de 100 eventos narrativos nuevos

Dos nuevas historias especiales: ‘Profetas del apocalipsis’ y ‘Plaga’

Un nuevo mapa

Se supone que este no será el único contenido descargable para este juego. Ya veremos qué más sorpresas nos tiene el estudio en 2026.