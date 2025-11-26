Videojuegos

Fecha y detalles de la actualización de Minecraft ‘Monturas del caos’

Bájese de ese camello zombi que me quiero subir yo.

En el próximo ‘drop’ de este juego vamos a encontrar animales muy bizarros con jinetes especiales que los usan como monturas. Tal vez no sean bonitos, pero van a ser muy divertidos. A continuación vamos a conocer todas las nuevas criaturas que vamos a encontrar en Minecraft tras la actualización ‘Monturas del caos’ (‘Mounts of Mayhem’).

La actualización estará disponible en las versiones Java y Bedrock de Minecraft el martes 9 de diciembre de 2025 y agregará las siguientes monturas:

  • Camello disecado
  • Nautilo zombi
  • Caballo zombi

El camello disecado aparecerá en zonas desérticas y estará siempre montado por un Disecado portando una lanza y un Zombi momificado que ataca con flechas de debilidad. Ambos son inmunes a la luz solar.

Como es de esperarse, el nautilo zombi será exclusivo de zonas bajo el agua y tendrá sobre él a un Ahogado portando un tridente.

Por último tenemos a nuestro favorito: el caballo zombi. Este podrá aparecer en los bosques y planicies de la superficie montado por un zombi con lanza.

Ah sí. Las lanzas. Esta es una nueva arma que llegará a Minecraft con la actualización Monturas del caos en diciembre. Podremos forjarlas con madera, cobre, hierro, oro, diamante y netherita. Tendra ataque normal, ataque cargado y un encantamiento que le da velocidad extra a cambio de puntos de hambre. Son perfectas para derribar a los jinetes de las nuevas monturas.

