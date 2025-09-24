Fecha y detalles de la actualización gratis 3 de Monster Hunter Wilds y su colaboración con Final Fantasy XIV

Los veteranos de Monster Hunter World recordamos con cariño el ‘crossover’ que nos enfrentó con Behemot hace tantos años y es por eso que celebramos la llegada de un nuevo invitado de Eorzea. La actualización gratis 3 de Monster Hunter Wilds traerá un montón de novedades entre las que se cuenta una colaboración con Final Fantasy XIV que nos enfrentará a Omega Planetes y dejará montar chocobos.

Esta actualización estará disponible a partir del lunes 29 de septiembre de 2025 (domingo 28 en la noche para nosotros en Latinoamérica). Aquí les tenemos el tráiler en español con todas sus novedades.

Veamos qué sorpresas nos tiene.

Colaboración con Final Fantasy XIV

El centro de este ‘crossover’ es el nuevo monstruo Omega Planetes, el cuál podremos enfrentar cualndo tengamos rango de cazador 41 o superior y terminemos la tarea principal «Lo que está por venir» en los Acantilados del Témpano de Monster Hunter Wilds.

Con los materiales que obtendremos derrotando a Omega Planetes podremos conseguir equipamiento especial de cazador, camarada y adornos de Seikret!

Otros elementos tomados del MMORPG de Square Enix son la armadura de cazador Caballero oscuro y los hechizos de pictomancia. Equipar el set Armadura aterradora α proporciona la habilidad de bonificación de set «Alma del caballero oscuro». Con esta podemos sacrificar algo de salud para crear una barrera. Por el otro lado, «Alma del pictomante» permite lanzar hechizos de pictomancia desde la barra de objetos y combinarlos para poder sacaqr el poderoso hechizo «Mog ancestral».

Además de las armaduras, habilidades, equipamiento de camarada inspirado en criaturas como Chocobos y adornos del Seikret, las recompensas de la colaboración incluyen colgantes, gestos, fondos y poses de perfil de cazador. También encontraremos nueva fauna sacada de Final Fantasy XIV en los escenarios de Monster Hunter Wilds.

Otras novedades de la actualización gratis

La otra gran novedad de la actualización gratis 3 de Monster Hunter Wilds es el monstruo Nu Udra hipercurtido. Su desafío de caza supremo estará disponible partir del 22 de octubre en una misión de evento y del 29 de octubre en una misión de desafío libre.

A continuación pueden ver el equipo que podemos forjar con sus partes.

El 22 de octubre también empieza el Festival de la Armonía: Sueñiencanto. El ‘hub’ tendrá decoraciones especiales, podremos conseguir equipamiento nuevo y todas las misiones de evento estarán disponibles al mismo tiempo.

Otras novedades son:

DLC gratis con gestos de anteriores juegos

Opción de elegir animaciones de misión completada favoritas (habrá nuevas en DLC de pago)

Se pondrá a la venta un DLC con muchos objetos cosméticos.

Finalmente anunciaron que Gogmazios, uno de los jefes finales de Monster Hunter 4 Ultimate, estará de regreso en la actualización gratis 4 que llegará en diciembre de 2025.