Fecha y detalles de la semana de juego gratis de Marathon (junio de 2026)

Si han sentido curiosidad hacia Marathon pero no se han animado a probarlo debido al precio que tiene, aquí tienen la oportunidad perfecta para jugarlo completamente gratis.

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Bungie anunció que para dar la bienvenida a la segunda temporada del juego, permitirá a todos los interesados jugar gratis durante toda una semana. A continuación encontrarán todos los detalles.

La semana de juego gratis se llevará a cabo entre el lunes 2 y el lunes 9 de junio de 2026. Durante estos días podremos descargar Marathon completamente gratis en PlayStation 5, Xbox Series X|S o en PC mediante Steam y jugar sin restricciones.

Lo único que tienen que hacer es buscar el juego en la PS Store, Xbox Store o en Steam durante el periodo de la prueba de juego y descargar la versión gratis. Eso sí, tengan en cuenta que para jugar necesitan una suscripción a PS Plus (en PlayStation) o Game Pass (en Xbox).

El progreso que logren en esta prueba gratis de Marathon se transferirá a la versión de pago si deciden comprarlo. El juego también estará en oferta en todas las plataformas por unos días al comienzo de la temporada 2 desde el 2 de junio.

Marathon es un juego de pago con microtransacciones perteneciente al género ‘extraction shooter’. Está disponible para PS5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam.