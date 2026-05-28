Fecha y hora de todas las presentaciones de videojuegos de junio 2026: Summer Game Fest, State of Play, Xbox Game Showcase y más

Summer Game Fest es solo la punta del iceberg. Durante los primeros días de junio de 2026 tendremos una veintena de presentaciones de videojuegos que van desde los grandes programas de compañías como PlayStation y Microsoft hasta otras especializadas en juegos indies de regiones como Latinoamérica e India.
- The MIX Summer Game Showcase 2026
- Midsummer Nights Scream
- Black Voices in Gaming
- State of Play
- Latin American Games Showcase
- Women-Led Games Showcase
- The Access-Ability Summer Showcase
- Summer Game Fest 2026
- Summer Game Fest 2026
- Southeast Asian Games Showcase
- Wholesome Direct 2026
- Fellow Traveller’s Story-Rich Showcase
- Green Games Showcase
- Gayming Pride Parade
- Future Games Show: Summer Showcase
- XBOX Games Showcase 2026
- PC Gaming Show
- Deutsche Indie Showcase
- Frosty Games Fest
- India Games Showcase
- Más juegos indies
A continuación vamos a ver un listado de todas las presentaciones de este periodo para que no se pierdan ninguna. Como siempre vamos a incluir el enlace al canal de YouTube en que pueden verlas y las horas para diferentes países de habla hispana.
The MIX Summer Game Showcase 2026
- Fecha: lunes 1 de junio de 2026
- Canal de YouTube: https://www.youtube.com/mediaindieexchange
- Horarios
- México: 10:00 a.m.
- Colombia, Perú, Ecuador: 11:00 a.m.
- Chile: 12:00 p.m.
- Argentina: 1:00 p.m.
- España: 6:00 p.m.
Midsummer Nights Scream
Todos los nuevos juegos indies de terror que llegarán en los próximos meses.
- Fecha: lunes 1 de junio de 2026
- Canal de YouTube: https://www.youtube.com/@HorrorGameAwards/
- Horarios
- México: 12:00 p.m.
- Colombia, Perú, Ecuador: 1:00 p.m.
- Chile: 2:00 p.m.
- Argentina: 3:00 p.m.
- España: 8:00 p.m.
Black Voices in Gaming
Una presentación de nuevos títulos de desarrolladores de raza negra de todo el mundo.
- Fecha: martes 2 de junio de 2026
- Canal de YouTube: https://www.youtube.com/mediaindieexchange
- Horarios
- México: 1:00 p.m.
- Colombia, Perú, Ecuador: 2:00 p.m.
- Chile: 3:00 p.m.
- Argentina: 4:00 p.m.
- España: 9:00 p.m.
State of Play
Esta presentación de 60 minutos nos dará una mirada a Marvel’s Wolverine y a otros juegos tanto AAA como AA e indies que llegarán a PlayStation en los siguientes meses
- Fecha: martes 2 de junio de 2026
- Canal de YouTube: http://play.st/YouTube
- Horarios
- México: 3:00 p.m.
- Colombia, Perú, Ecuador: 4:00 p.m.
- Chile: 5:00 p.m.
- Argentina: 6:00 p.m.
- España: 11:00 p.m.
Latin American Games Showcase
Aquí veremos todos los juegos indies que están siendo desarrollados en México, Brasil, Argentina, Colombia y demás países de América Latina.
- Fecha: jueves 4 de junio de 2026
- Canal de YouTube: https://www.youtube.com/@lagshowcase
- Horarios
- México: 3:00 p.m.
- Colombia, Perú, Ecuador: 4:00 p.m.
- Chile: 5:00 p.m.
- Argentina: 6:00 p.m.
- España: 11:00 p.m.
Women-Led Games Showcase
Aquí veremos un montón de juegos desarrollados por mujeres o por equipos liderados por mujeres.
- Fecha: jueves 4 de junio de 2026
- Canal de YouTube: https://www.youtube.com/@Women-LedGames
- Horarios
- México: 5:00 p.m.
- Colombia, Perú, Ecuador: 6:00 p.m.
- Chile: 7:00 p.m.
- Argentina: 8:00 p.m.
- España: 1:00 a.m. del viernes 5 de junio
The Access-Ability Summer Showcase
Esta presentación de la periodista Laura K. Buzz está enfocada a juegos con opciones de accesibilidad notables que permiten que toda clase de personas puedan disfrutarlos.
- Fecha: viernes 5 de junio de 2026
- Canal de YouTube: youtube.com/@LauraKBuzz
- Horarios
- México: 9:00 a.m.
- Colombia, Perú, Ecuador: 10:00 a.m.
- Chile: 11:00 a.m.
- Argentina: 12:00 p.m.
- España: 5:00 p.m.
Summer Game Fest 2026
El plato fuerte de la semana. La presentación de Geoff Keighley mostrará los juegos más esperados del año (y de los años siguientes).
- Fecha: viernes 5 de junio de 2026
- Enlace de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=QdNmVWXuYec
- Horarios
- México: 3:00 p.m.
- Colombia, Perú, Ecuador: 4:00 p.m.
- Chile: 5:00 p.m.
- Argentina: 6:00 p.m.
- España: 11:00 p.m.
Summer Game Fest 2026
Una mirada más a fondo de algunos de los más interesantes juegos indie que se encuentran en desarrollo junto a sus propios creadores.
- Fecha: viernes 5 de junio de 2026
- Canal de YouTube: youtube.com/@DayoftheDevs
- Horarios
- México: 5:00 p.m.
- Colombia, Perú, Ecuador: 6:00 p.m.
- Chile: 7:00 p.m.
- Argentina: 8:00 p.m.
- España: 1:00 a.m. del sábado 6 de junio
Southeast Asian Games Showcase
Una presentación con un montón de juegos indies desarrollados en países del sureste asiático como Vietnam, Indonesia y Filipinas.
- Fecha: sábado 6 de junio de 2026
- Canal de YouTube: youtube.com/@SEAGamesShowcase
- Horarios
- México: 9:00 a.m.
- Colombia, Perú, Ecuador: 10:00 a.m.
- Chile: 11:00 a.m.
- Argentina: 12:00 p.m.
- España: 5:00 p.m.
Wholesome Direct 2026
Este tradicional Direct se enfoca en juegos «cozy», usualmente sin violencia.
- Fecha: sábado 6 de junio de 2026
- Canal de YouTube: youtube.com/c/WholesomeGames
- Horarios
- México: 10:00 a.m.
- Colombia, Perú, Ecuador: 11:00 a.m.
- Chile: 12:00 p.m.
- Argentina: 1:00 p.m.
- España: 6:00 p.m.
Fellow Traveller’s Story-Rich Showcase
Este es un show organizado por la distribuidora Fellow Traveler en la que mostrarán sus juegos narrativos y títulos del mismo estilo de otros estudios .
- Fecha: sábado 6 de junio de 2026
- Canal de YouTube: youtube.com/@FellowTraveller
- Horarios
- México: 11:00 a.m.
- Colombia, Perú, Ecuador: 12:00 p.m.
- Chile: 1:00 p.m.
- Argentina: 2:00 p.m.
- España: 7:00 p.m.
Green Games Showcase
Juegos que «nos reconectan con la naturaleza, nos dan esperanza en el futuro y nos recuerda lo que vale la pena proteger».
- Fecha: sábado 6 de junio de 2026
- Canal de YouTube: youtube.com/@thegameawards
- Horarios
- México: 12:00 p.m.
- Colombia, Perú, Ecuador: 1:00 p.m.
- Chile: 2:00 p.m.
- Argentina: 3:00 p.m.
- España: 8:00 p.m.
Gayming Pride Parade
Una celebración de juegos indies que vienen con temáticas LGBTI+.
- Fecha: sábado 6 de junio de 2026
- Canal de YouTube: youtube.com/thegameawards
- Horarios
- México: 1:00 p.m.
- Colombia, Perú, Ecuador: 2:00 p.m.
- Chile: 3:00 p.m.
- Argentina: 4:00 p.m.
- España: 7:00 p.m.
Future Games Show: Summer Showcase
Esta tradicional presentación de toda clase de juegos durará dos horas e incluirá la revelación de jugabilidad de Exodus, el nuevo juego de ex miembros de Bioware.
- Fecha: sábado 6 de junio de 2026
- Canal de YouTube: youtube.com/@FutureGamesShow
- Horarios
- México: 1:00 p.m.
- Colombia, Perú, Ecuador: 2:00 p.m.
- Chile: 3:00 p.m.
- Argentina: 4:00 p.m.
- España: 7:00 p.m.
XBOX Games Showcase 2026
Esta es la presentación de juegos de Xbox que incluirá muchos de los juegos AAA en los que están trabajando sus estudios, incluyendo algunos indies del programa ID@Xbox.
- Fecha: domingo 7 de junio de 2026
- Canal de YouTube: youtube.com/xbox
- Horarios
- México: 11:00 a.m.
- Colombia, Perú, Ecuador: 12:00 p.m.
- Chile: 1:00 p.m.
- Argentina: 2:00 p.m.
- España: 7:00 p.m.
PC Gaming Show
Otra presentación tradicional de estas épocas que tendrá más de 50 juegos que se lanzarán en el futuro para PC, incluyendo varias revelaciones mostradas por primera vez.
- Fecha: domingo 7 de junio de 2026
- Canal de YouTube: youtube.com/pcgamer
- Horarios
- México: 1:00 p.m.
- Colombia, Perú, Ecuador: 2:00 p.m.
- Chile: 3:00 p.m.
- Argentina: 4:00 p.m.
- España: 9:00 p.m.
Deutsche Indie Showcase
Una presentación con los juegos indies que están siendo desarrollados en Alemania, Austria y Suiza.
- Fecha: domingo 7 de junio de 2026
- Canal de YouTube: youtube.com/thegameawards
- Horarios
- México: 3:00 p.m.
- Colombia, Perú, Ecuador: 4:00 p.m.
- Chile: 5:00 p.m.
- Argentina: 6:00 p.m.
- España: 11:00 p.m.
Frosty Games Fest
Esta es una presentación de juegos indies y AA hechos en Australia y Aotearoa (Nueva Zelanda).
June 7 at 3pm PT
- Fecha: domingo 7 de junio de 2026
- Canal de YouTube: youtube.com/@FrostyGamesFest
- Horarios
- México: 4:00 p.m.
- Colombia, Perú, Ecuador: 5:00 p.m.
- Chile: 6:00 p.m.
- Argentina: 7:00 p.m.
- España: 12:00 a.m. del lunes 8 de junio
India Games Showcase
En la última de las presentaciones de la temporada de Summer Game Fest 2026 vamos a conocer los juegos indies que están siendo desarrollados en India.
- Fecha: lunes 8 de junio de 2026
- Canal de YouTube: youtube.com/thegameawards
- Horarios
- México: 11:00 a.m.
- Colombia, Perú, Ecuador: 12:00 p.m.
- Chile: 1:00 p.m.
- Argentina: 2:00 p.m.
- España: 7:00 p.m.