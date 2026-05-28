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Fecha y hora de todas las presentaciones de videojuegos de junio 2026: Summer Game Fest, State of Play, Xbox Game Showcase y más

Cientos de juegos nuevos en 20 presentaciones diferentes.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Summer Game Fest es solo la punta del iceberg. Durante los primeros días de junio de 2026 tendremos una veintena de presentaciones de videojuegos que van desde los grandes programas de compañías como PlayStation y Microsoft hasta otras especializadas en juegos indies de regiones como Latinoamérica e India.

Contenido:

A continuación vamos a ver un listado de todas las presentaciones de este periodo para que no se pierdan ninguna. Como siempre vamos a incluir el enlace al canal de YouTube en que pueden verlas y las horas para diferentes países de habla hispana.

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The MIX Summer Game Showcase 2026

  • Fecha: lunes 1 de junio de 2026
  • Canal de YouTube: https://www.youtube.com/mediaindieexchange
  • Horarios
    • México: 10:00 a.m.
    • Colombia, Perú, Ecuador: 11:00 a.m.
    • Chile: 12:00 p.m.
    • Argentina: 1:00 p.m.
    • España: 6:00 p.m.

Midsummer Nights Scream

Todos los nuevos juegos indies de terror que llegarán en los próximos meses.

  • Fecha: lunes 1 de junio de 2026
  • Canal de YouTube: https://www.youtube.com/@HorrorGameAwards/
  • Horarios
    • México: 12:00 p.m.
    • Colombia, Perú, Ecuador: 1:00 p.m.
    • Chile: 2:00 p.m.
    • Argentina: 3:00 p.m.
    • España: 8:00 p.m.

Black Voices in Gaming

Una presentación de nuevos títulos de desarrolladores de raza negra de todo el mundo.

  • Fecha: martes 2 de junio de 2026
  • Canal de YouTube: https://www.youtube.com/mediaindieexchange
  • Horarios
    • México: 1:00 p.m.
    • Colombia, Perú, Ecuador: 2:00 p.m.
    • Chile: 3:00 p.m.
    • Argentina: 4:00 p.m.
    • España: 9:00 p.m.

State of Play

Esta presentación de 60 minutos nos dará una mirada a Marvel’s Wolverine y a otros juegos tanto AAA como AA e indies que llegarán a PlayStation en los siguientes meses

  • Fecha: martes 2 de junio de 2026
  • Canal de YouTube: http://play.st/YouTube
  • Horarios
    • México: 3:00 p.m.
    • Colombia, Perú, Ecuador: 4:00 p.m.
    • Chile: 5:00 p.m.
    • Argentina: 6:00 p.m.
    • España: 11:00 p.m.

Latin American Games Showcase

Aquí veremos todos los juegos indies que están siendo desarrollados en México, Brasil, Argentina, Colombia y demás países de América Latina.

  • Fecha: jueves 4 de junio de 2026
  • Canal de YouTube: https://www.youtube.com/@lagshowcase
  • Horarios
    • México: 3:00 p.m.
    • Colombia, Perú, Ecuador: 4:00 p.m.
    • Chile: 5:00 p.m.
    • Argentina: 6:00 p.m.
    • España: 11:00 p.m.

Women-Led Games Showcase

Aquí veremos un montón de juegos desarrollados por mujeres o por equipos liderados por mujeres.

  • Fecha: jueves 4 de junio de 2026
  • Canal de YouTube: https://www.youtube.com/@Women-LedGames
  • Horarios
    • México: 5:00 p.m.
    • Colombia, Perú, Ecuador: 6:00 p.m.
    • Chile: 7:00 p.m.
    • Argentina: 8:00 p.m.
    • España: 1:00 a.m. del viernes 5 de junio

The Access-Ability Summer Showcase

Esta presentación de la periodista Laura K. Buzz está enfocada a juegos con opciones de accesibilidad notables que permiten que toda clase de personas puedan disfrutarlos.

  • Fecha: viernes 5 de junio de 2026
  • Canal de YouTube: youtube.com/@LauraKBuzz
  • Horarios
    • México: 9:00 a.m.
    • Colombia, Perú, Ecuador: 10:00 a.m.
    • Chile: 11:00 a.m.
    • Argentina: 12:00 p.m.
    • España: 5:00 p.m.

Summer Game Fest 2026

El plato fuerte de la semana. La presentación de Geoff Keighley mostrará los juegos más esperados del año (y de los años siguientes).

  • Fecha: viernes 5 de junio de 2026
  • Enlace de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=QdNmVWXuYec
  • Horarios
    • México: 3:00 p.m.
    • Colombia, Perú, Ecuador: 4:00 p.m.
    • Chile: 5:00 p.m.
    • Argentina: 6:00 p.m.
    • España: 11:00 p.m.

Summer Game Fest 2026

Una mirada más a fondo de algunos de los más interesantes juegos indie que se encuentran en desarrollo junto a sus propios creadores.

  • Fecha: viernes 5 de junio de 2026
  • Canal de YouTube: youtube.com/@DayoftheDevs
  • Horarios
    • México: 5:00 p.m.
    • Colombia, Perú, Ecuador: 6:00 p.m.
    • Chile: 7:00 p.m.
    • Argentina: 8:00 p.m.
    • España: 1:00 a.m. del sábado 6 de junio

Southeast Asian Games Showcase

Una presentación con un montón de juegos indies desarrollados en países del sureste asiático como Vietnam, Indonesia y Filipinas.

  • Fecha: sábado 6 de junio de 2026
  • Canal de YouTube: youtube.com/@SEAGamesShowcase
  • Horarios
    • México: 9:00 a.m.
    • Colombia, Perú, Ecuador: 10:00 a.m.
    • Chile: 11:00 a.m.
    • Argentina: 12:00 p.m.
    • España: 5:00 p.m.

Wholesome Direct 2026

Este tradicional Direct se enfoca en juegos «cozy», usualmente sin violencia.

  • Fecha: sábado 6 de junio de 2026
  • Canal de YouTube: youtube.com/c/WholesomeGames
  • Horarios
    • México: 10:00 a.m.
    • Colombia, Perú, Ecuador: 11:00 a.m.
    • Chile: 12:00 p.m.
    • Argentina: 1:00 p.m.
    • España: 6:00 p.m.

Fellow Traveller’s Story-Rich Showcase

Este es un show organizado por la distribuidora Fellow Traveler en la que mostrarán sus juegos narrativos y títulos del mismo estilo de otros estudios .

  • Fecha: sábado 6 de junio de 2026
  • Canal de YouTube: youtube.com/@FellowTraveller
  • Horarios
    • México: 11:00 a.m.
    • Colombia, Perú, Ecuador: 12:00 p.m.
    • Chile: 1:00 p.m.
    • Argentina: 2:00 p.m.
    • España: 7:00 p.m.

Green Games Showcase

Juegos que «nos reconectan con la naturaleza, nos dan esperanza en el futuro y nos recuerda lo que vale la pena proteger».

  • Fecha: sábado 6 de junio de 2026
  • Canal de YouTube: youtube.com/@thegameawards
  • Horarios
    • México: 12:00 p.m.
    • Colombia, Perú, Ecuador: 1:00 p.m.
    • Chile: 2:00 p.m.
    • Argentina: 3:00 p.m.
    • España: 8:00 p.m.

Gayming Pride Parade

Una celebración de juegos indies que vienen con temáticas LGBTI+.

  • Fecha: sábado 6 de junio de 2026
  • Canal de YouTube: youtube.com/thegameawards
  • Horarios
    • México: 1:00 p.m.
    • Colombia, Perú, Ecuador: 2:00 p.m.
    • Chile: 3:00 p.m.
    • Argentina: 4:00 p.m.
    • España: 7:00 p.m.

Future Games Show: Summer Showcase

Esta tradicional presentación de toda clase de juegos durará dos horas e incluirá la revelación de jugabilidad de Exodus, el nuevo juego de ex miembros de Bioware.

  • Fecha: sábado 6 de junio de 2026
  • Canal de YouTube: youtube.com/@FutureGamesShow
  • Horarios
    • México: 1:00 p.m.
    • Colombia, Perú, Ecuador: 2:00 p.m.
    • Chile: 3:00 p.m.
    • Argentina: 4:00 p.m.
    • España: 7:00 p.m.

XBOX Games Showcase 2026

Esta es la presentación de juegos de Xbox que incluirá muchos de los juegos AAA en los que están trabajando sus estudios, incluyendo algunos indies del programa ID@Xbox.

  • Fecha: domingo 7 de junio de 2026
  • Canal de YouTube: youtube.com/xbox
  • Horarios
    • México: 11:00 a.m.
    • Colombia, Perú, Ecuador: 12:00 p.m.
    • Chile: 1:00 p.m.
    • Argentina: 2:00 p.m.
    • España: 7:00 p.m.

PC Gaming Show

Otra presentación tradicional de estas épocas que tendrá más de 50 juegos que se lanzarán en el futuro para PC, incluyendo varias revelaciones mostradas por primera vez.

  • Fecha: domingo 7 de junio de 2026
  • Canal de YouTube: youtube.com/pcgamer
  • Horarios
    • México: 1:00 p.m.
    • Colombia, Perú, Ecuador: 2:00 p.m.
    • Chile: 3:00 p.m.
    • Argentina: 4:00 p.m.
    • España: 9:00 p.m.

Deutsche Indie Showcase

Una presentación con los juegos indies que están siendo desarrollados en Alemania, Austria y Suiza.

  • Fecha: domingo 7 de junio de 2026
  • Canal de YouTube: youtube.com/thegameawards
  • Horarios
    • México: 3:00 p.m.
    • Colombia, Perú, Ecuador: 4:00 p.m.
    • Chile: 5:00 p.m.
    • Argentina: 6:00 p.m.
    • España: 11:00 p.m.

Frosty Games Fest

Esta es una presentación de juegos indies y AA hechos en Australia y Aotearoa (Nueva Zelanda).

June 7 at 3pm PT

  • Fecha: domingo 7 de junio de 2026
  • Canal de YouTube: youtube.com/@FrostyGamesFest
  • Horarios
    • México: 4:00 p.m.
    • Colombia, Perú, Ecuador: 5:00 p.m.
    • Chile: 6:00 p.m.
    • Argentina: 7:00 p.m.
    • España: 12:00 a.m. del lunes 8 de junio

India Games Showcase

En la última de las presentaciones de la temporada de Summer Game Fest 2026 vamos a conocer los juegos indies que están siendo desarrollados en India.

  • Fecha: lunes 8 de junio de 2026
  • Canal de YouTube: youtube.com/thegameawards
  • Horarios
    • México: 11:00 a.m.
    • Colombia, Perú, Ecuador: 12:00 p.m.
    • Chile: 1:00 p.m.
    • Argentina: 2:00 p.m.
    • España: 7:00 p.m.

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