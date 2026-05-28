Fecha y hora de todas las presentaciones de videojuegos de junio 2026: Summer Game Fest, State of Play, Xbox Game Showcase y más

Summer Game Fest es solo la punta del iceberg. Durante los primeros días de junio de 2026 tendremos una veintena de presentaciones de videojuegos que van desde los grandes programas de compañías como PlayStation y Microsoft hasta otras especializadas en juegos indies de regiones como Latinoamérica e India.

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A continuación vamos a ver un listado de todas las presentaciones de este periodo para que no se pierdan ninguna. Como siempre vamos a incluir el enlace al canal de YouTube en que pueden verlas y las horas para diferentes países de habla hispana.

Fecha : lunes 1 de junio de 2026

: lunes 1 de junio de 2026 Canal de YouTube : https://www.youtube.com/mediaindieexchange

: https://www.youtube.com/mediaindieexchange Horarios México : 10:00 a.m. Colombia, Perú, Ecuador : 11:00 a.m. Chile : 12:00 p.m. Argentina : 1:00 p.m. España : 6:00 p.m.



Todos los nuevos juegos indies de terror que llegarán en los próximos meses.

Fecha : lunes 1 de junio de 2026

: lunes 1 de junio de 2026 Canal de YouTube : https://www.youtube.com/@HorrorGameAwards/

: https://www.youtube.com/@HorrorGameAwards/ Horarios México : 12:00 p.m. Colombia, Perú, Ecuador : 1:00 p.m. Chile : 2:00 p.m. Argentina : 3:00 p.m. España : 8:00 p.m.



Una presentación de nuevos títulos de desarrolladores de raza negra de todo el mundo.

Fecha : martes 2 de junio de 2026

: martes 2 de junio de 2026 Canal de YouTube : https://www.youtube.com/mediaindieexchange

: https://www.youtube.com/mediaindieexchange Horarios México : 1:00 p.m. Colombia, Perú, Ecuador : 2:00 p.m. Chile : 3:00 p.m. Argentina : 4:00 p.m. España : 9:00 p.m.



Esta presentación de 60 minutos nos dará una mirada a Marvel’s Wolverine y a otros juegos tanto AAA como AA e indies que llegarán a PlayStation en los siguientes meses

Fecha : martes 2 de junio de 2026

: martes 2 de junio de 2026 Canal de YouTube : http://play.st/YouTube

: http://play.st/YouTube Horarios México : 3:00 p.m. Colombia, Perú, Ecuador : 4:00 p.m. Chile : 5:00 p.m. Argentina : 6:00 p.m. España : 11:00 p.m.



Aquí veremos todos los juegos indies que están siendo desarrollados en México, Brasil, Argentina, Colombia y demás países de América Latina.

Fecha : jueves 4 de junio de 2026

: jueves 4 de junio de 2026 Canal de YouTube : https://www.youtube.com/@lagshowcase

: https://www.youtube.com/@lagshowcase Horarios México : 3:00 p.m. Colombia, Perú, Ecuador : 4:00 p.m. Chile : 5:00 p.m. Argentina : 6:00 p.m. España : 11:00 p.m.



Aquí veremos un montón de juegos desarrollados por mujeres o por equipos liderados por mujeres.

Fecha : jueves 4 de junio de 2026

: jueves 4 de junio de 2026 Canal de YouTube : https://www.youtube.com/@Women-LedGames

: https://www.youtube.com/@Women-LedGames Horarios México : 5:00 p.m. Colombia, Perú, Ecuador : 6:00 p.m. Chile : 7:00 p.m. Argentina : 8:00 p.m. España : 1:00 a.m. del viernes 5 de junio



Esta presentación de la periodista Laura K. Buzz está enfocada a juegos con opciones de accesibilidad notables que permiten que toda clase de personas puedan disfrutarlos.

Fecha : viernes 5 de junio de 2026

: viernes 5 de junio de 2026 Canal de YouTube : youtube.com/@LauraKBuzz

: youtube.com/@LauraKBuzz Horarios México : 9:00 a.m. Colombia, Perú, Ecuador : 10:00 a.m. Chile : 11:00 a.m. Argentina : 12:00 p.m. España : 5:00 p.m.



El plato fuerte de la semana. La presentación de Geoff Keighley mostrará los juegos más esperados del año (y de los años siguientes).

Fecha : viernes 5 de junio de 2026

: viernes 5 de junio de 2026 Enlace de YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=QdNmVWXuYec

: https://www.youtube.com/watch?v=QdNmVWXuYec Horarios México : 3:00 p.m. Colombia, Perú, Ecuador : 4:00 p.m. Chile : 5:00 p.m. Argentina : 6:00 p.m. España : 11:00 p.m.



Una mirada más a fondo de algunos de los más interesantes juegos indie que se encuentran en desarrollo junto a sus propios creadores.

Fecha : viernes 5 de junio de 2026

: viernes 5 de junio de 2026 Canal de YouTube : youtube.com/@DayoftheDevs

: youtube.com/@DayoftheDevs Horarios México : 5:00 p.m. Colombia, Perú, Ecuador : 6:00 p.m. Chile : 7:00 p.m. Argentina : 8:00 p.m. España : 1:00 a.m. del sábado 6 de junio



Una presentación con un montón de juegos indies desarrollados en países del sureste asiático como Vietnam, Indonesia y Filipinas.

Fecha : sábado 6 de junio de 2026

: sábado 6 de junio de 2026 Canal de YouTube : youtube.com/@SEAGamesShowcase

: youtube.com/@SEAGamesShowcase Horarios México : 9:00 a.m. Colombia, Perú, Ecuador : 10:00 a.m. Chile : 11:00 a.m. Argentina : 12:00 p.m. España : 5:00 p.m.



Este tradicional Direct se enfoca en juegos «cozy», usualmente sin violencia.

Fecha : sábado 6 de junio de 2026

: sábado 6 de junio de 2026 Canal de YouTube : youtube.com/c/WholesomeGames

: youtube.com/c/WholesomeGames Horarios México : 10:00 a.m. Colombia, Perú, Ecuador : 11:00 a.m. Chile : 12:00 p.m. Argentina : 1:00 p.m. España : 6:00 p.m.



Este es un show organizado por la distribuidora Fellow Traveler en la que mostrarán sus juegos narrativos y títulos del mismo estilo de otros estudios .

Fecha : sábado 6 de junio de 2026

: sábado 6 de junio de 2026 Canal de YouTube : youtube.com/@FellowTraveller

: youtube.com/@FellowTraveller Horarios México : 11:00 a.m. Colombia, Perú, Ecuador : 12:00 p.m. Chile : 1:00 p.m. Argentina : 2:00 p.m. España : 7:00 p.m.



Juegos que «nos reconectan con la naturaleza, nos dan esperanza en el futuro y nos recuerda lo que vale la pena proteger».

Fecha : sábado 6 de junio de 2026

: sábado 6 de junio de 2026 Canal de YouTube : youtube.com/@thegameawards

: youtube.com/@thegameawards Horarios México : 12:00 p.m. Colombia, Perú, Ecuador : 1:00 p.m. Chile : 2:00 p.m. Argentina : 3:00 p.m. España : 8:00 p.m.



Una celebración de juegos indies que vienen con temáticas LGBTI+.

Fecha : sábado 6 de junio de 2026

: sábado 6 de junio de 2026 Canal de YouTube : youtube.com/thegameawards

: youtube.com/thegameawards Horarios México : 1:00 p.m. Colombia, Perú, Ecuador : 2:00 p.m. Chile : 3:00 p.m. Argentina : 4:00 p.m. España : 7:00 p.m.



Esta tradicional presentación de toda clase de juegos durará dos horas e incluirá la revelación de jugabilidad de Exodus, el nuevo juego de ex miembros de Bioware.

Fecha : sábado 6 de junio de 2026

: sábado 6 de junio de 2026 Canal de YouTube : youtube.com/@FutureGamesShow

: youtube.com/@FutureGamesShow Horarios México : 1:00 p.m. Colombia, Perú, Ecuador : 2:00 p.m. Chile : 3:00 p.m. Argentina : 4:00 p.m. España : 7:00 p.m.



Esta es la presentación de juegos de Xbox que incluirá muchos de los juegos AAA en los que están trabajando sus estudios, incluyendo algunos indies del programa ID@Xbox.

Fecha : domingo 7 de junio de 2026

: domingo 7 de junio de 2026 Canal de YouTube : youtube.com/xbox

: youtube.com/xbox Horarios México : 11:00 a.m. Colombia, Perú, Ecuador : 12:00 p.m. Chile : 1:00 p.m. Argentina : 2:00 p.m. España : 7:00 p.m.



Otra presentación tradicional de estas épocas que tendrá más de 50 juegos que se lanzarán en el futuro para PC, incluyendo varias revelaciones mostradas por primera vez.

Fecha : domingo 7 de junio de 2026

: domingo 7 de junio de 2026 Canal de YouTube : youtube.com/pcgamer

: youtube.com/pcgamer Horarios México : 1:00 p.m. Colombia, Perú, Ecuador : 2:00 p.m. Chile : 3:00 p.m. Argentina : 4:00 p.m. España : 9:00 p.m.



Una presentación con los juegos indies que están siendo desarrollados en Alemania, Austria y Suiza.

Fecha : domingo 7 de junio de 2026

: domingo 7 de junio de 2026 Canal de YouTube : youtube.com/thegameawards

: youtube.com/thegameawards Horarios México : 3:00 p.m. Colombia, Perú, Ecuador : 4:00 p.m. Chile : 5:00 p.m. Argentina : 6:00 p.m. España : 11:00 p.m.



Esta es una presentación de juegos indies y AA hechos en Australia y Aotearoa (Nueva Zelanda).

June 7 at 3pm PT

Fecha : domingo 7 de junio de 2026

: domingo 7 de junio de 2026 Canal de YouTube : youtube.com/@FrostyGamesFest

: youtube.com/@FrostyGamesFest Horarios México : 4:00 p.m. Colombia, Perú, Ecuador : 5:00 p.m. Chile : 6:00 p.m. Argentina : 7:00 p.m. España : 12:00 a.m. del lunes 8 de junio



En la última de las presentaciones de la temporada de Summer Game Fest 2026 vamos a conocer los juegos indies que están siendo desarrollados en India.