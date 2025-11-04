Videojuegos

Fecha y hora del evento de la mariposa de la grieta en Fortnite OG (noviembre 2025)

Julian Ramirez
Por Julian Ramirez
Una nueva temporada del modo de juego en el mapa original de Fortnite está a punto de llegar y eso significa que vamos a tener un nuevo evento. El pasado julio, durante el evento del cohete, vimos que algunas cosas habían cambiado y presenciamos la aparición de una misteriosa mariposa. Es hora de ver si algo nuevo ocurrirá durante el el evento de la mariposa de la grieta en Fortnite OG para el cambio de temporada de noviembre 2025.

De acuerdo a la página de información dentro del juego, el «nuevo viejo evento» será el próximo sábado 8 de noviembre de 2025 a las siguientes horas:

  • México: 1:00 p.m.
  • Colombia, Perú, Ecuador: 2:00 p.m.
  • Argentina, Chile: 4:00 p.m.
  • España: 8:00 p.m.

Si quieren participar y ver que ocurre, deben conectarse a una partida de Fortnite OG (Batalla campal o Cero construcción) antes de la la hora indicada. Usualmente, Epic Games deshabilita el daño desde un tiempo antes para que todos los jugadores puedan presenciar el evento sin que los eliminen.

El evento de la mariposa de la grieta en Fortnite OG de noviembre de 2025 debería ser algo corto que no se compara a los grandes eventos de final de temporada como el que tuvimos en los modos principales. De todos modos puede ser interesante y revelar detalles sobre el ‘lore’… o puede ser exactamente el mismo que vimos en 2018. No lo sabemos.

